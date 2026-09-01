ศาลพิพากษาให้ คนสั่งฆ่า “ทูพัค” แร็ปเปอร์คนดังมีความผิด คดีลากยาว 30 ปี
ศาลพิพากษาให้ คนสั่งฆ่า ทูพัค แร็ปเปอร์คนดังมีความผิด ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในคดีดังกล่าว หลังจากที่ถูกลากยาวมานาน 30 ปี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลได้พิพากษาให้อดีตหัวหน้าแก๊งค์อาชญากรรม เคฟี ดี หรือ ดูเอน เดวิส มีความผิดในการบงการเหตุฆาตกรรม ทูพัค ชาเคอร์ แร็ปเปอร์คนดัง ซึ่งถือความคืบหน้าครั้งสำคัญสำหรับคดีที่ลากยาวมานานที่สุดคดีหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
นายเดวิส ถูกพิพากษาให้มีความผิด ข้อหาฆาตกรรมโดยใช้อาวุธร้ายแรง 1 กระทง จากกรณีการเสียชีวิตของทูพัคในเหตุลอบยิงจากรถยนต์ เมื่อปี 2539 อย่างไรก็ตามทางนายเดวิสระบุว่าเขาจะขอยื่นอุทธรณ์
ซึ่งทางอัยการชี้ว่า แม้ว่านายเดวิสจะไม่ใช่คนยิงปืนด้วยตนเอง แต่เขาเป็นคนสั่งให้ลูกน้องไปสังหารนายทูพัคพร้อมให้อาวุธปืนกับหลานตนเอง ซึ่งเป็นการตอบโต้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายมาก่อนหน้านี้
สำหรับทูพัคในช่วงเวลาที่เขาถูกสังหารนั้นถือว่าเป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด และอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพของเขา โดยเขามียอดขายผลงานเพลงมากกว่า 75 ล้านแผ่นทั่วโลก
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