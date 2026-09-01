“กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่เคยขอให้หยุดแฉ เตือนใส่ร้ายคนมั่วๆต้องรับผิดชอบคำพูดด้วย
กัน จอมพลัง ยืนยันไม่เคยขอให้หยุดแฉ หรือขอให้หยุด เตือนใส่ร้ายคนมั่วๆต้องรับผิดชอบคำพูดด้วย หลัง ทนายตั้ม โพสต์พาดพิง
จากที่ก่อนหน้านี้ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความว่า “มีน้องคนนึง ที่ภาพลักษณ์ดี ช่วยเหลือสังคม พลังล้นเหลือ เคยมาขอผมหยุดแฉ นักการเมือง ที่ทำเวปพนันบอกเป็นพวก.กัน พอผมไม่หยุด เก็บความเจ็บแค้นไว้ พอผมพลาดวันแรก โพสซ้ำผมเลย” ก่อนจะยืนยันในเวลาต่อมาว่าคือ กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ นั้น
ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้โพสต์เคลื่อนไหวอีกครั้งระบุว่า “ผมมั่นใจไม่เคย ไปขอให้หยุดแฉ ไม่มีแม้แต่คำเดียวว่าขอ ให้หยุด ให้เลิก ใส่ร้ายคนมั่วๆต้องรับผิดชอบคำพูดให้ได้ด้วยครับ” ก่อนจะเขียนต่อท้ายสั้นๆว่า “เข้าใจครับช่วงนี้ฟ้ามันครึ้มๆ”
ทั้งนี้ กัน เคยได้แสดงความเห็นใต้โพสต์ของทนายตั้มว่า “โพสแบบนี้คนเข้าใจว่าเป็นผม ตอนพี่ติดคุก คนไปร้องตรวจ ผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลย แม่งไปเตือนด้วยความหวังดี ว่าข้อมูลมั่ว เอ็งก็ว่าชัดๆ แม่งสุดท้ายมั่วจริงบอกไปขอ เอ็งก็ ไปยื่นร้องเต็มไปหมดเป็นไงได้ไหม เนี่ยน้าคบได้หรอวันนี้ live ขายเครื่องตัดหญ้าใน ตต ช่อง กันจอมพลัง นะครับเผื่อพี่ มาอุดหนุน”
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