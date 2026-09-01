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เพจชัยโสโร ลั่น ความจริงคือความจริง ต่อให้ไม่ใช่ของคนส่วนใหญ่ หลัง ‘ต้า-ยัต’ เผชิญหน้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 10:59 น.
เพจชัยโสโร โพสต์ ความจริงคือความจริง ต่อให้ไม่ใช่ความจริงของคนส่วนใหญ่

เพจ Chaisoro โพสต์ฟาด “ความจริงจะคงเป็นความจริง ต่อให้ไม่ใช่ของคนส่วนใหญ่” หลัง ยัต ชัยโสโร เผชิญหน้า ต้า เฟ็ดเฟ่ เคลียร์ปมเเบอกเงินบริษัทในโหนกระแส

เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ถูกจับตาที่สุดสำหรับกรร๊ความขัดแย้งของสองเพื่อนซี้ยูทูปเบอร์ ต้า เฟ็ดเฟ่ กับ ยัต ชัยโสโร วานนี้ (31 สิงหาคม 2569) ทั้งสองนั่งเปิดใจพร้อมหอบเอกสารชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องการฟ้องร้อง 20 ล้านตามที่เป็นข่าวลือ, การเซนโอนหุ้น หรือ การเบิกเงินในบริษัทเฟ็ด

ยัต ชัยโสโร เผยว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนสนิทกันมากเหมือนเป็นคนในครอบครัว ถึงขนาดครั้งหนึ่งแฟนสาวของตนยังเคยรู้สึกอิจฉาในความสนิทสนมของทั้งคู่ แต่ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มได้แยกย้ายจากการทำ “เฟ็ดเฟ่” (Fedfe) ตอนนั้นมีการตกลงยกบริษัทเฟดเฟ่ให้แก่ต้า เนื่องจากต้าเป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มทำตั้งแต่แรก โดยโครงสร้างหุ้นของเฟดเฟ่คือ ต้าถือหุ้น 98%, ยัตถือหุ้น 1% และเพื่อนอีกคนถือหุ้น 1%

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แม้จะปิดตัวลงแต่ช่องเฟ็ดเฟ่ยังมีรายได้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดิมทีต้ายืนยันจะแบ่งรายได้จำนวนนี้ให้เพื่อน ๆ ทุกคนเท่ากัน

ทว่า ปัญหาใหญ่ได้ปะทุขึ้นในช่วงต้นปีเมื่อถึงกำหนดเคลียร์ภาษี พนักงานบัญชีของออฟฟิศเจอความผิดปกติว่า “เงินในบัญชีเฟ็ดเฟ่หายไป” ซึ่งโดยผู้ที่มีอำนาจเบิกจ่าย คือ ต้า ภายหลังพนักงานบัญชีร่วมกับแฟนสาวของยัตได้เข้าแจ้งข้อมูลนี้กับยัตว่าต้าเป็นคนเบิกเงินออกไป ประมาณ 200,000 กว่าบาท จากการทำธุรกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือนติดต่อกัน

ในเวลาต่อมาต้ายอมรับว่าเบิกออกไปจริงเนื่องจากเดือดร้อน เพราะพ่อป่วยหนัก ประกอบกับตนเองโดนลดเงินเดือนจาก 150,000 บาท เหลือเพียง 40,000 บาท และมองว่านั่นเป็นเงินของตนตามสัดส่วนหุ้นที่ตนถือครองอยู่ อย่างไรก็ดีต้าได้กล่าวขอโทษเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และสัฐบาว่าจะนำเงินมาคืน

อย่างไรก็ดี ยัต ชัยโสโร เผยชัดเจนว่า สิ่งที่ตนต้องการมากที่สุดไม่ใช่เรื่องเงิน แต่คือความจริง เขาพร้อมที่จะปิดช่องชัยโสโรและปิดบริษัททันทีหากได้ความจริงกลับคืนมา เนื่องจากไม่เคยอยากมีชื่อเสียงหรือเป็นยูทูบเบอร์มาตั้งแต่แรก

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ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Chaisoro ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังต้าชี้แขงความจริงมุมของตนในรายการโหนกระแส รถบุข้อความว่า “ความจริง จะคงเป็นความจริงต่อไป ต่อให้ไม่ใช่ความจริง ของคนส่วนใหญ่ ( : #CHAISORO”

เพจชัยโสโร โพสต์ ความจริงคือความจริง ต่อให้ไม่ใช่ความจริงของคนส่วนใหญ่
ภาพจาก Facebook : Chaisoro

ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต โหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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