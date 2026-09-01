ยินดี! ดาด้า สุชาดา คลอดลูกสาวคนแรก ขึ้นแท่นคุณแม่มือใหม่

ยินดี! ดาด้า สุชาดา หรือ ‘มณีจันทร์’ วัยเด็ก คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว ขึ้นแท่นคุณแม่มือใหม่ สามีเคียงข้างไม่ห่าง
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีมาก ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิง เมื่อ ดาด้า สุชาดา นักแสดงสาวผู้รับบทเป็น มณีจันทร์ วัยเด็ก จากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ออกมาโพสต์คลิปนาทีให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวานนี้ (31 ส.ค. 69) โดยมีสามีเคียงข้างไม่ห่างถึงห้องคลอด
ดาด้า สุชาดา โพสต์คลิปขณะทำคลอด และนาทีที่ได้พบหน้าลูกสาวคนแรก พร้อมระบุแคปชั่นแห่งความสุขว่า “Our hearts grew a little bigger. Welcome to the family, baby girl. ตั้งใจคลอดธรรมชาติ แต่สุดท้ายได้ผ่าคลอด ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน วันนี้ได้เห็นหน้าหนูแล้ว คุ้มค่ากับทุกความเจ็บปวด ไว้มาบอกชื่อน้องนะคะพี่พี่ ปิดตำนาน ยังไม่แตกนะเคิ้บบบ เพราะตอนนี้แตกแล้วเคิ้บบบบ…”
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อ้างอิงจาก : FB Suchada Checkley
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