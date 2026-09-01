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พยานโผล่เมนต์ ยืนยัน “ต้า” ถูกคัดค้านประกันตัว เชื่อความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.
พยานโผล่เมนต์ ยืนยัน "ต้า" ถูกคัดค้านประกันตัว เชื่อความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

พยานโผล่เมนต์ ยืนยัน “ต้า” ถูกคัดค้านประกันตัว ทนายต้องวิ่งเต้นหาเงินก่อนที่จะต้องไปนอนคุก เชื่อความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

จากกรณีที่ “ยัด ชัยโสโร” พร้อมด้วยภรรยาและทนายอาร์ม ออกมาชี้แจงในรายการโหนกระแส หลังจากก่อนหน้านี้ “ต้า เฟ็ดเฟ่” ได้ออกมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทของบริษัทรวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ในช่วงหนึ่งของรายการ ต้าเผยว่าเคยถูกคัดค้านการประกันตัว พร้อมสอบถามยัดถึงเหตุผลที่มีการคัดค้าน จนทนายไข่มุกต้องนำเงินจำนวน 1 แสนบาท มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวออกมา

ด้านทนายแม็กซ์ปฏิเสธว่า ฝั่งตนไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวต้า พร้อมระบุว่าเรื่องการประกันตัวเป็นหน้าที่ของจำเลยและเป็นไปตามดุลยพินิจของศาล อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงจากทนายฟิล์ม ซึ่งเป็นทีมงานฝั่งทนายไข่มุก ระบุว่าในวันนั้นฝั่งต้าพยายามขอสาบานตนต่อศาล เพื่อยืนยันว่าจะมาตามกำหนดนัดโดยไม่ต้องใช้เงินประกันตัว เนื่องจากไม่มีเงิน

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แต่ทนายฝั่งยัดได้คัดค้านและแถลงเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว ทำให้ศาลต้องใช้ดุลยพินิจกำหนดหลักทรัพย์ประกันตัวแทนการสาบานตน ซึ่งในท้ายที่สุดต้าและทนายแม็กได้พูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันว่า ทนายแม็กไม่ได้ยื่นเอกสารคัดค้านการประกันตัวของต้า

ต่อมาทนายไข่มุกโพสต์ภาพขณะอยู่ในรายการร่วมกับต้า พร้อมข้อความว่า “ขออภัยค่ะพี่ต้า หลังจากนี้อย่าไปโดนใครเค้าทำร้ายหัวใจอีกนะคะ ขอให้ชีวิตนี้พี่มีแต่ขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงค่ะ”

จากนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นพยานยืนยันว่า “ผมเป็นคนที่พี่ต้าพูดถึงในศาล ครับ ยืนยันอีกทีว่าเขาคัดค้านการประกันตัว จนถึงเวลาศาลปิด ประกันออกไปทันไม่งั้น เข้าเรือนจำ ทนายฟิลม์ วิ่งเดินเรื่องหัวหมุนเลยครับ รีบวิ่งมาไห้

โพสต์ของ ทนายไข่มุก
FB/ Kai Jamjerd

พี่ต้าเซ็นยื่นประกันตัวคือต้องขอบคุณทนายฟิล์มมาก ๆ พี่ต้าได้ขอโอนจ่ายค่าประกันตัว เกือบ 5 โมงครึ่งคือลุ้นมาก ๆ เฮือกสุดท้ายจริง ๆ ครับ คือรถเรือนจำมารอเเล้ว ผมรู้ความจริงทั้งหมดเลยครับ ยืนยันเลยครับ ว่าคือความจริงแน่นอนครับ จนเกือบ 5 โมง กว่าพี่ต้าจะได้ออกจากศาล ผมลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะได้เข้ามามั้ย ไม่เคยคิดเลยว่าไอดอลเราจะมาถึงจุดนี้”

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นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “ผมเห็นทุกอย่างเลยครับ ว่าทนายฟิลม์คือเต็มที่จริง ๆ พี่ต้าคือเครียดจริง ๆ โทรมผอมมาก เหมือนคนที่ตันไปหมดจริง ๆ และผมรู้ความจริงทั้งหมด เห็นทุกอย่างจริง ๆ ครับ คือดูคลิปและแบบ นี่หรอทำให้เห็นเลยครับ ว่าคนมันเป็นยังไง พี่ต้า คือสู้มาก ๆ จริง ผมเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับ คนทำดีต้องได้ดีครับพี่”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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