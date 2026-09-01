ข่าวดาราบันเทิง

แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 10:19 น.
แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้ารับการผ่าตัดด่วน หลังประสบอุบัติเหตุ หกล้ม จน ‘กระดูกสะโพกแตก’ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ

ทำเอาแฟนคลับที่ทราบข่าวถึงกับอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อ นิ้ง กุลสตรี หรือ ณิชชยาณัฐ ศิริพงศ์ปรีดา นางเอกคนดัง ยุค 90 ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนตั้งแต่เมื่อวานนี้ (31 ส.ค. 69)

ล่าสุดทางด้านหวานใจของ นิ้ง กุลสตรี ได้ออกมาโพสต์ภาพนางเอกสาว ยุค 90 ขณะนอนพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเบ้าและข้อสะโพกเทียมแล้วเสร็จ พร้อมระบุข้อความว่า

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“หกล้ม… ชีวิตเปลี่ยน…กระดูกสะโพกแตก! หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนใส่ เบ้า และข้อสะโพกเทียมทั้งชุด ตั้งแต่เมื่อวานเข้าผ่าตัด (OR) ตอน 14:00 น. ออกมาจากห้องผ่าตัด (OR) 18:30 น. ไป X-rayต่อ มาถึงห้อง 20:00 น. วันนี้ยังเบลอ ๆ และปวดมาก นอนติดเตียงเหมือนเดิม”

ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างเป็นห่วง พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ นิ้ง กุลสตรี กลับมาแข็งแรงโดยเร็ววัน

แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก-2 แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก-1

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-1

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นิ้ง กุลสตรี

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อ้างอิงจาก : IG nink_nichayanaht

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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