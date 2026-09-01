แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก

แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้ารับการผ่าตัดด่วน หลังประสบอุบัติเหตุ หกล้ม จน ‘กระดูกสะโพกแตก’ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ
ทำเอาแฟนคลับที่ทราบข่าวถึงกับอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อ นิ้ง กุลสตรี หรือ ณิชชยาณัฐ ศิริพงศ์ปรีดา นางเอกคนดัง ยุค 90 ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนตั้งแต่เมื่อวานนี้ (31 ส.ค. 69)
ล่าสุดทางด้านหวานใจของ นิ้ง กุลสตรี ได้ออกมาโพสต์ภาพนางเอกสาว ยุค 90 ขณะนอนพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเบ้าและข้อสะโพกเทียมแล้วเสร็จ พร้อมระบุข้อความว่า
“หกล้ม… ชีวิตเปลี่ยน…กระดูกสะโพกแตก! หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนใส่ เบ้า และข้อสะโพกเทียมทั้งชุด ตั้งแต่เมื่อวานเข้าผ่าตัด (OR) ตอน 14:00 น. ออกมาจากห้องผ่าตัด (OR) 18:30 น. ไป X-rayต่อ มาถึงห้อง 20:00 น. วันนี้ยังเบลอ ๆ และปวดมาก นอนติดเตียงเหมือนเดิม”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างเป็นห่วง พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ นิ้ง กุลสตรี กลับมาแข็งแรงโดยเร็ววัน
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อ้างอิงจาก : IG nink_nichayanaht
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