“อนุทิน” นัดคณะรัฐมนตรีร่วมทานอาหาร 6 ก.ย. เนื่องในโอกาสครบ 6 เดือนบริหารแผ่นดิน
อนุทิน นัดคณะรัฐมนตรีร่วมทานอาหาร 6 ก.ย. ที่บ้านพัก เนื่องในโอกาสครบ 6 เดือนบริหารแผ่นดิน ก่อนเตรียมนัดพบ สส.พรรคร่วมทั้งหมด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) เตรียมนัดคณะรัฐมนตรี (ครม.) พรรคร่วมรัฐบาล พบปะรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย.นี้ ที่บ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี
โดยการนัดหมายครั้งนี้เนื่องในโอกาส เข้าสู่เดือนที่ 6 หลังเข้ามาบริหารงานราชการแผ่นดิน ถือเป็นการนัดพบปะกันครั้งแรก ของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยเข้าบริหารประเทศ โดยจะมีการพูดคุยถึงการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนต้องเตรียมพร้อมข้อมูลในเนื้องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง เพราะนอกจากจะชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยของสมาชิกฝ่ายค้านในเวทีสภาผู้แทนราษฎร ยังถือโอกาสนี้ชี้แจงต่อประชาชนด้วย
อย่างไรก็ตาม หลังจากนัดพบกับ ครม.พรรคร่วมรัฐบาลแล้ว นายกฯ จะนัดพบกับ สส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้นัดวันเวลาว่าจะเป็นวันไหน
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