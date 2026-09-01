“ฮาย อาภาพร” เคลียร์ชัด ไม่ได้สนิท “ทนายอาร์ม” แค่ให้ช่วยจัดการคดีเว็บพนัน
“ฮาย อาภาพร” เคลียร์ชัด ไม่ได้สนิท “ทนายอาร์ม” ไม่ได้จ้างเป็นทนายส่วนตัว แค่มอบอำนาจให้ช่วยจัดการคดีเว็บพนัน
จากกรณี “ทนายอาร์ม” ไปออกรายการโหนกระแสและกล่าวถึงชื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” ประเด็นเรื่องของการถูกมิจฉาชีพนำภาพไปสร้างด้วย AI เพื่อใช้ในการโปรโมตเว็บพนัน ล่าสุด “ฮาย อาภาพร” ออกมาชี้แจงความจริงเรื่องนี้ โดยระบุว่าตัวเองดูรายการไปเพียง 10 นาทีก็เผลอหลับไป พร้อมยืนยันว่าไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกับทนายอาร์มเป็นการส่วนตัว และไม่ได้ว่าจ้างให้มาเป็นทนายความประจำตัวแต่อย่างใด
จุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกันเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 เดือนก่อน ฮายเดินทางไปแจ้งความที่ตำรวจไซเบอร์ หลังถูกมิจฉาชีพนำภาพและเสียงไปทำ AI โปรโมตเว็บพนัน วันนั้นบังเอิญพบกับทนายอาร์มที่มากับทีมงานของรองแต้ม ทนายอาร์มอาสาช่วยเหลือเรื่องคดี เธอจึงตัดสินใจเซ็นมอบอำนาจให้ไปดำเนินการจัดการพวกมิจฉาชีพ
มิจฉาชีพนำคลิปไปสร้าง AI กว่า 50 คลิป หลอกลวงว่าฮายเล่นเว็บพนันนี้แล้วได้เงินจริง ทำให้มีคนหลงเชื่อและสูญเสียเงินก้อนสุดท้ายไปหลักหมื่นบาท ฮายรู้สึกโกรธและเสียใจมากที่แฟนคลับตกเป็นเหยื่อ จึงต้องรีบแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเอง ไม่ให้สังคมมองว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเว็บพนันที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท
หลังมอบอำนาจให้ทนายอาร์มไปจัดการ ปัญหาการถูกแอบอ้างชื่อโปรโมตเว็บพนันลดลง รวมถึงข่าวปลอมที่กุเรื่องว่าเธอเสียชีวิตวันละหลายรอบก็หายไปด้วย ฮายยอมรับและขอบคุณทนายอาร์มที่ช่วยติดตามคดีจนเห็นผลจริง โดยการช่วยเหลือครั้งนี้เธอไม่ได้จ่ายค่าจ้างใด ๆ เนื่องจากทนายอาร์มเป็นฝ่ายเสนอตัวเข้ามาช่วยเอง
ส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยว่าทนายอาร์มอาจนำชื่อของฮายไปเรียกรับเงินจากเว็บพนัน ฮายระบุว่าไม่ทราบรายละเอียด แต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีการเรียกเก็บเงิน หรือถ้าเว็บพนันยอมจ่ายก็ควรเป็นค่าเสียหายมากกว่า อย่างไรก็ตามเธอมองว่าเว็บพนันเหล่านี้มักไม่ยอมจ่ายเงินง่าย ๆ อยู่แล้ว
เมื่อถูกถามถึงการแสดงออกของทนายอาร์มในรายการโหนกระแส ฮายมองว่าทนายอาร์มพูดค่อนข้างเยอะ อาจเพราะมีเรื่องราวในใจมากมายที่อยากอธิบายและตอบโต้ ส่วนคำถามที่ว่าทนายอาร์มเป็นคนหิวแสงหรือไม่ ฮายปฏิเสธที่จะออกความเห็นในประเด็นนี้
สำหรับการร่วมงานกันในอนาคต ฮายยืนยันว่าบริษัทของเธอมีทนายความประจำอยู่แล้ว หากทนายอาร์มจะนำชื่อไปเป็นเครดิตว่าเคยทำคดีให้ เธอไม่ขัดข้องเพราะเขาเคยช่วยจัดการปัญหาให้จริง ๆ ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในครั้งต่อๆ ไป คงต้องพิจารณาและพูดคุยกันเป็นรายกรณีไป
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