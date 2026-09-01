วิธีเติมเงินใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส เดือนสุดท้าย ก่อนหมดเขต 30 ก.ย.นี้

วิธีเติมเงินแอปฯ เป๋าตังใช้สิทธิ์ ไทยช่วยไทย พลัส 1,000 บาทเดือนสุดท้าย ก่อนหมดเขต 30 กันยายนนี้
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไทยช่วยไทย พลัส เดินทางมาถึงเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของแล้ว ประชาชนที่มีสิทธิอย่าลืมตรวจสอบและใช้จ่ายวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนู G-Wallet ให้คุ้มค่าก่อนหมดเวลา
กำหนดการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
- ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 23.00 น.
- สั่งอาหารผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น.
เพื่อใช้สิทธิเงินอุดหนุนจากรัฐ 1,000 บาทให้ครบถ้วน ผู้ใช้สิทธิ์จะมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดทั้งเดือนอยู่ที่ 1,666.67 บาท โดยระบบจะตัดเงินสนับสนุนจากรัฐ 1,000 บาท และประชาชนต้องเติมเงินส่วนตัวเข้า G-Wallet เพื่อร่วมจ่ายอีกอย่างน้อย 666.67 บาท
วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส
1. เปิดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
2. กดที่ป้ายแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”
3. เลือกเมนู “เติมเงินเข้า G-Wallet”
4. เลือกธนาคารที่ต้องการทำรายการ
5. เลือกช่องทางการโอนเงิน เช่น แอปพลิเคชันธนาคาร, พร้อมเพย์ หรือตู้ ATM
6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ (หากต้องการใช้สิทธิรัฐ 1,000 บาทแบบรวดเดียวจบ แนะนำให้เติมเงินเตรียมไว้เลยอย่างน้อย 666.67 บาท)
7. จากนั้นสามารถใช้เงินสิทธิตามโครงการได้เลย
เนื่องจากเดือนนี้เป็นโค้งสุดท้ายของโครงการ แนะนำให้ทุกท่านวางแผนการใช้จ่ายและเช็กยอดเงินคงเหลือในแอปพลิเคชันให้ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและใช้สิทธิให้หมดก่อนวันสิ้นสุดโครงการ
สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ต้องโอนเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้ม
ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส
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