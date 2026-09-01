ออม กอช. 100 บาท รับคูปอง 50 เช็กสิทธิรัฐสมทบสูงสุด 100%

กอช. จับมือ ShopeePay เปิดแคมเปญออมขั้นต่ำ 100 บาท รับคูปองส่วนลด 50 บาท พร้อมเช็กเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ 50%, 80% และ 100%
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จับมือ ShopeePay เปิดแคมเปญ ออมง่าย ได้คืน ให้สมาชิกที่ส่งเงินออมขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านแอป Shopee หรือ ShopeePay รับคูปองส่วนลด 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
สิทธิ 50 บาทจากแคมเปญนี้เป็น คูปองส่วนลด ไม่ใช่เงินสด และแยกจากเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให้สมาชิก กอช. ตามช่วงอายุ ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนอยู่แล้ว
แคมเปญ ออมง่าย ได้คืน รับคูปอง 50 บาท มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
สมาชิก กอช. เดิม หรือผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ สามารถเข้าร่วมได้โดยเก็บโค้ดส่วนลดก่อน จากนั้นเลือกส่งเงินออม กอช. ผ่านฟีเจอร์ชำระบิลบนแอป Shopee หรือ ShopeePay ขั้นต่ำ 100 บาท เมื่อทำรายการตามเงื่อนไขจะได้รับส่วนลด 50 บาท
เงื่อนไขสำคัญมีดังนี้
- ใช้กับการส่งเงินออม กอช. ขั้นต่ำ 100 บาทผ่าน Shopee หรือ ShopeePay
- ต้องเก็บโค้ดส่วนลดก่อนทำรายการ
- สิทธิมีจำนวนจำกัด ผู้ที่เก็บและใช้โค้ดก่อนจะได้รับสิทธิก่อน
- จำกัดการใช้โค้ด 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน เครื่อง และหมายเลขบิลอ้างอิง ตลอดแคมเปญ
- เปิดรับสิทธิตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2569
- หากมีการคืนเงินหรือยกเลิกรายการ การคืนโค้ดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ ShopeePay และบางกรณีอาจไม่ได้รับโค้ดกลับ โดยเฉพาะเมื่อโค้ดหมดอายุแล้ว
พูดง่าย ๆ คือ ก่อนออมต้องกดรับโค้ดส่วนลด 50 บาทในแอปก่อน จากนั้นจึงนำโค้ดไปใช้ตอนส่งเงินออม กอช. อย่างน้อย 100 บาทผ่าน Shopee หรือ ShopeePay แต่คูปองมีจำนวนจำกัด หากสิทธิหมดแล้ว ต่อให้ออมครบ 100 บาทก็จะไม่ได้ส่วนลด 50 บาท
เงินสมทบจากรัฐบาล กอช. ช่วยออมตามอายุสูงสุด 100%
นอกจากสิทธิจากแคมเปญ ShopeePay สมาชิก กอช. ยังได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเมื่อส่งเงินออมตามปกติ โดยเงินส่วนนี้เข้าบัญชี กอช. ของสมาชิกในเดือนถัดไป อัตราขึ้นอยู่กับอายุขณะที่ส่งเงิน และทุกช่วงมีเพดานสูงสุด 1,800 บาทต่อปี
|อายุขณะส่งเงินออม
|รัฐสมทบ
|สูงสุดต่อปี
|15 ถึง 30 ปี
|50% ของเงินออม
|1,800 บาท
|มากกว่า 30 ถึง 50 ปี
|80% ของเงินออม
|1,800 บาท
|มากกว่า 50 ถึง 60 ปี
|100% ของเงินออม
|1,800 บาท
ดังนั้น หากส่งเงินออม 100 บาทและยังไม่ใช้สิทธิเงินสมทบเต็มเพดานปีนั้น สมาชิกอายุ 15 ถึง 30 ปีจะได้รัฐสมทบ 50 บาท กลุ่มอายุมากกว่า 30 ถึง 50 ปีได้ 80 บาท และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ถึง 60 ปีได้ 100 บาท
ในกรณีสมาชิกอายุมากกว่า 50 ถึง 60 ปี ส่งเงินออม 100 บาทผ่าน ShopeePay และได้รับสิทธิแคมเปญครบตามเงื่อนไข เงินออมในบัญชีจะมาจากเงินของตัวเอง 100 บาท และรัฐสมทบอีก 100 บาท ส่วนคูปอง 50 บาทเป็นสิทธิส่วนลดแยกต่างหาก ไม่ได้ถูกนำไปรวมเป็นเงินออมในบัญชี กอช.
การออมกับ กอช. เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50 บาทต่อครั้ง รวมสูงสุด 30,000 บาทต่อปี จำนวนเงินแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเท่ากัน และไม่ต้องส่งทุกเดือน หากเดือนไหนไม่ออมก็ไม่เสียสถานะสมาชิก
เงินออมยังนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี ขณะที่ กอช. ระบุว่ารัฐคุ้มครองผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับสมาชิกที่ออมจนอายุครบ 60 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนจ่ายเงินให้สมาชิกในรูปแบบบำนาญหลังเกษียณ
ผู้มีสิทธิสมัคร กอช. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 15 ถึง 60 ปี และไม่อยู่ในระบบบำนาญหรือการออมเพื่อชราภาพบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ฟรีแลนซ์ เกษตรกร และแรงงานนอกระบบ
ผู้สนใจแคมเปญ “ออมง่าย ได้คืน” สามารถเริ่มรับสิทธิผ่านแอป Shopee หรือ ShopeePay ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ส่วนรายละเอียดการสมัครและการออมกับ กอช. สอบถามได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น.
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- รัฐบาลไทย: กอช. ผนึก ShopeePay เปิดแคมเปญ “ออมง่าย ได้คืน”
- กองทุนการออมแห่งชาติ: เงินสมทบรัฐบาลตามช่วงอายุและเพดาน 1,800 บาทต่อปี
- รัฐบาลไทย: หลักการออม กอช. และเงินสมทบจากรัฐ
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