สลด นักแข่งจักรยานวิบากสาวถูกชนเสียชีวิต ในการแข่งขัน คนชนไม่ช่วยเหลือแข่งต่อ
นักแข่งจักรยานวิบากสาวถูกชนเสียชีวิต ในการแข่งขัน จ.นครราชสีมา คนชนไม่ช่วยเหลือ แข่งต่อ ตั้งคำถามผิดผู้จัดและผู้ชนผิดกฎหมายหรือไม่
เพจเฟซบุ๊ก Joey Kanis ได้ออกมาร้องเรียนเหตุการณ์โศกนาฎกรรมในการแข่งรถจักรยานยนต์วิบาก หลังเกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้เข้าแข่งขันหญิงเสียชีวิต โดยระบุว่า “สลดงาน …. Caltex Enduro Festival
เกิดอุบัติเหตุ ในการแข่งจักรยานยนต์วิบาก รายการ Caltex enduro festival 2026 สนาม อ.ปากช่องโคราช จ.นครราชสีมา
ผู้เสียชีวิต เป็นนักแข่งหญิง เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสนามนี้
Rip ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ Husmah Phonphadung (ฮัสมะห์ ผลผดุง)
ปรากฎคลิปภาพ อุบัติเหตุจาก รถมอเตอร์ไซด์ ที่วิ่งตามหลังมา แล้วพุ่งเข้าชนอย่างแรง จนล้มลง
ภาพที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ กันในกลุ่มนักแข่งว่า ผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำได้แค่ขี่รถวนกลับมามอง แล้วกลับเข้าสู่การแข่งต่อ โดยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ หรือ ยังคงมุ่งหน้ามีเป้าหมายเพื่อเงินรางวัล ต่างจากมอเตอร์ไซด์คันที่บันทึกภาพ จอดรถ และประสานงานขอความช่วยเหลือ
ต่อมา คู่กรณีที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ขอโทษ และแสดงความเสียใจแล้วต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ยอมรับว่า ขณะเกิดเหตุตัดสินใจผิดพลาด”
ก่อนจะระบุเพิ่มเติมว่า “การแข่งขัน เอนดูโร่ ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ปากช่อง นครราชสีมา ไม่ได้ถูกรับรองการแข่ง จากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย
ผู้จัด ได้จัดกิจจกรรม การแข่งขันกันเองในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานและน้ำมันเครื่องคาลเทกซ์
ประเด็นนี้ จึงมีข้อสังเกตเรื่อง
– การประกันอุบัติเหตุ
– หน่วยงานใดที่อนุญาตให้จัดการแข่งขัน
– ทีมแพทย์ พยาบาล ที่ต้องมีความพร้อมขณะจัดการแข่งขัน ผู้จัดได้เตรียมไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่
หากเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต ผู้จัดและผู้อนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันต้องรับผิดชอบชดใช้ความสูญเสีย ด้วยหรือไม่
และกรณี ผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่หยุดช่วยเหลือ ผิดกฎหมาย และ จริยธรรมการแข่งขันหรือไม่ และตำรวจต้องดำเนินคดีนี้ตามกฎหมาย ตามความผิดประมาท เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต หรือไม่”
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