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“ต้า เฟ็ดเฟ่” โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอฝากช่องใหม่ 3WIN สร้างอาชีพให้น้อง
ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณทุกกำลัง ขอส่งกำลังใจกลับให้ทุกคน 1 ล้านเท่า พร้อมฝากช่องใหม่ 3WIN กินกับอะไรก็อร่อย สร้างอาชีพให้น้อง
ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสเคลียร์ใจกับ ยัต ชัยโสโร โดยระบุว่า “ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ที่ส่งกำลังใจให้ครับ ขอให้ส่งกำลังใจกลับคืนทุกท่าน1ล้านเท่าครับ รักทุกท่านนะครับ
ผมเริ่มต้นใหม่ สร้างช่องให้น้องๆเพื่อนๆได้มีช่อง มีอาชีพที่เค้าชอบ มีรายได้เลี้ยงพ่อแม่ ผมวางโครงสอนงานให้ ชื่อช่อง “3WIN กินกับอะไรก็อร่อย” ฝากกดติดตามด้วยนะครับ”
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