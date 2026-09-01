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ถ่ายทอดสดหวย 1 ก.ย. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล ดูสดบ่ายวันนี้ เริ่ม 14.30 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 12:00 น.

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 สลากสัญจรจังหวัดระยอง เช็กช่องดูสด อมรินทร์ทีวี ไทยรัฐทีวี เว็บไซต์ GLO และแอป GLO Lottery Official

ถ่ายทอดสดหวย 1 ก.ย. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากสัญจรที่จังหวัดระยอง โดยเริ่มถ่ายทอดผลการออกรางวัลเวลา 14.30 น. และคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ 16.00 น.

ผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. นอกจากนี้ยังรับชมผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอป GLO Lottery Official และ LINE TODAY ส่วนการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เริ่มเวลา 14.30 น.

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งวดนี้จัดการออกรางวัล ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผู้ที่ต้องการชมขั้นตอนการออกรางวัลภายในสถานที่สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ณ ช่วงเช้าวันนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ยังไม่ประกาศ The Thaiger จะอัปเดตตัวเลขหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลอย่างเป็นทางการ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2569

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอประกาศผล
  • เลขหน้า 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
  • เลขท้าย 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
  • เลขท้าย 2 ตัว 1 หมายเลข รางวัลละ 2,000 บาท : รอประกาศผล

หลังการออกรางวัล ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอป GLO Lottery Official หรือหน้าตรวจหวยของ The Thaiger เพื่อเช็กว่าหมายเลขที่ถืออยู่ถูกรางวัลใดบ้าง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 12:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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