ถ่ายทอดสดหวย 1 ก.ย. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล ดูสดบ่ายวันนี้ เริ่ม 14.30 น.
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 สลากสัญจรจังหวัดระยอง เช็กช่องดูสด อมรินทร์ทีวี ไทยรัฐทีวี เว็บไซต์ GLO และแอป GLO Lottery Official
ถ่ายทอดสดหวย 1 ก.ย. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากสัญจรที่จังหวัดระยอง โดยเริ่มถ่ายทอดผลการออกรางวัลเวลา 14.30 น. และคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ 16.00 น.
ผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. นอกจากนี้ยังรับชมผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอป GLO Lottery Official และ LINE TODAY ส่วนการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เริ่มเวลา 14.30 น.
งวดนี้จัดการออกรางวัล ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผู้ที่ต้องการชมขั้นตอนการออกรางวัลภายในสถานที่สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ ช่วงเช้าวันนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ยังไม่ประกาศ The Thaiger จะอัปเดตตัวเลขหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลอย่างเป็นทางการ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอประกาศผล
- เลขหน้า 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
- เลขท้าย 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
- เลขท้าย 2 ตัว 1 หมายเลข รางวัลละ 2,000 บาท : รอประกาศผล
หลังการออกรางวัล ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอป GLO Lottery Official หรือหน้าตรวจหวยของ The Thaiger เพื่อเช็กว่าหมายเลขที่ถืออยู่ถูกรางวัลใดบ้าง
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