ราชกิจจาฯ อัปเดตรายชื่อ 60 ประเทศ เดินทางเข้าไทยฟรีวีซ่า ไม่เกิน 30 วัน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อ 60 ประเทศและดินแดน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้สูงสุด 30 วัน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน โดยระบุว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความมั่นคง เศรษฐกิจ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ให้กำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้
- เครือรัฐออสเตรเลีย
- สาธารณรัฐออสเตรีย
- ราชอาณาจักรบาห์เรน
- ราชอาณาจักรเบลเยียม
- สาธารณรัฐบัลแกเรีย
- ราชอาณาจักรภูฏาน
- บรูไนดารุสซาลาม
- แคนาดา
- สาธารณรัฐโครเอเชีย
- สาธารณรัฐไซปรัส
- สาธารณรัฐเช็ก
- ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
- สาธารณรัฐเอสโตเนีย
- สาธารณรัฐฟีจี
- สาธารณรัฐฟินแลนด์
- สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- จอร์เจีย
- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- สาธารณรัฐเฮลเลนิก
- ฮังการี
- สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐอินเดีย
- ไอร์แลนด์
- รัฐอิสราเอล
- สาธารณรัฐอิตาลี
- ญี่ปุ่น
- ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
- รัฐคูเวต
- สาธารณรัฐคีร์กีซ
- สาธารณรัฐลัตเวีย
- ราชรัฐลิกเตนสไตน์
- สาธารณรัฐลิทัวเนีย
- ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
- สาธารณรัฐมอลตา
- มาเลเซีย
- สาธารณรัฐมัลดีฟส์
- ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
- นิวซีแลนด์
- ราชอาณาจักรนอร์เวย์
- รัฐสุลต่านโอมาน
- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- สาธารณรัฐโปแลนด์
- สาธารณรัฐโปรตุเกส
- รัฐกาตาร์
- โรมาเนีย
- ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
- สาธารณรัฐสิงคโปร์
- สาธารณรัฐสโลวัก
- สาธารณรัฐสโลวีเนีย
- สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
- ราชอาณาจักรสเปน
- ราชอาณาจักรสวีเดน
- สมาพันธรัฐสวิส
- ไต้หวัน
- สาธารณรัฐตุรกี
- ยูเครน
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- สหราชอาณาจักร
- สหรัฐอเมริกา
ข้อ 3 ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามข้อ 2 ในกรณีที่เข้ามาทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบกให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสองครั้งต่อปีปฏิทิน
ยกเว้นบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศมาเลเซียบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดอาจเข้ามาในราชอาณาจักรเกินสองครั้งต่อปีปฏิทินก็ได้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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