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ราชกิจจาฯ อัปเดตรายชื่อ 60 ประเทศ เดินทางเข้าไทยฟรีวีซ่า ไม่เกิน 30 วัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 09:39 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อ 60 ประเทศและดินแดน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้สูงสุด 30 วัน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน โดยระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความมั่นคง เศรษฐกิจ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

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อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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ข้อ 2 ให้กำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้

  1. เครือรัฐออสเตรเลีย
  2. สาธารณรัฐออสเตรีย
  3. ราชอาณาจักรบาห์เรน
  4. ราชอาณาจักรเบลเยียม
  5. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
  6. ราชอาณาจักรภูฏาน
  7. บรูไนดารุสซาลาม
  8. แคนาดา
  9. สาธารณรัฐโครเอเชีย
  10. สาธารณรัฐไซปรัส
  11. สาธารณรัฐเช็ก
  12. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
  13. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
  14. สาธารณรัฐฟีจี
  15. สาธารณรัฐฟินแลนด์
  16. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  17. จอร์เจีย
  18. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  19. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
  20. ฮังการี
  21. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
  22. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  23. สาธารณรัฐอินเดีย
  24. ไอร์แลนด์
  25. รัฐอิสราเอล
  26. สาธารณรัฐอิตาลี
  27. ญี่ปุ่น
  28. ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
  29. รัฐคูเวต
  30. สาธารณรัฐคีร์กีซ
  31. สาธารณรัฐลัตเวีย
  32. ราชรัฐลิกเตนสไตน์
  33. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
  34. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
  35. สาธารณรัฐมอลตา
  36. มาเลเซีย
  37. สาธารณรัฐมัลดีฟส์
  38. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
  39. นิวซีแลนด์
  40. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
  41. รัฐสุลต่านโอมาน
  42. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  43. สาธารณรัฐโปแลนด์
  44. สาธารณรัฐโปรตุเกส
  45. รัฐกาตาร์
  46. โรมาเนีย
  47. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
  48. สาธารณรัฐสิงคโปร์
  49. สาธารณรัฐสโลวัก
  50. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
  51. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
  52. ราชอาณาจักรสเปน
  53. ราชอาณาจักรสวีเดน
  54. สมาพันธรัฐสวิส
  55. ไต้หวัน
  56. สาธารณรัฐตุรกี
  57. ยูเครน
  58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  59. สหราชอาณาจักร
  60. สหรัฐอเมริกา

ข้อ 3 ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามข้อ 2 ในกรณีที่เข้ามาทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบกให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสองครั้งต่อปีปฏิทิน

ยกเว้นบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศมาเลเซียบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดอาจเข้ามาในราชอาณาจักรเกินสองครั้งต่อปีปฏิทินก็ได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 09:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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