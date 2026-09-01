บันเทิง

เปิดวาร์ป มอส พิเชษฐ์ แฟนหนุ่ม ออมสิน ศศิภาพร นายแบบจาก The Face Men

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 09:45 น.
มอส พิเชษฐ์ แฟนหนุ่ม ออมสิน ศศิภาพร

เปิดประวัติ “มอส พิเชษฐ์” หรือ “มอส เดอะเฟซ” นายแบบหนุ่ม แฟนของ “ออมสิน ศศิภาพร” หลังมารอรับนักตบสาวไทยกลับจากคว้าแชมป์เอเชีย เกิดช็อตหวานฝ่ายหญิงเขินจนซบไหล่กลางสนามบิน

กลายเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนวอลเลย์บอล เมื่อ “ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร หัวเสาทีมชาติไทย เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเพื่อนร่วมทีมชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 และตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028

นอกจากบรรยากาศต้อนรับฮีโร่สาวไทยแล้ว หลายคนยังจับตาชายหนุ่มที่นำช่อดอกไม้มารอรับออมสิน เขาคือ “มอส” พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง หรือที่ผู้ชมรู้จักในชื่อ “มอส เดอะเฟซ” นายแบบและนักแสดงจากรายการ The Face Men Thailand

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ระหว่างที่ออมสินกำลังพูดคุยกับมอส เพื่อนร่วมทีมและคนรอบข้างต่างส่งเสียงแซว จนนักตบสาวไทยออกอาการเขินอย่างเห็นได้ชัด ก่อนจะขยับเข้าไปซบไหล่แฟนหนุ่ม เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น ขณะที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์

มอสเดินทางมารอรับออมสิน หลังทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน และเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน TG615 เมื่อคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2569

มอส พิเชษฐ์ และ ออมสิน ศศิภาพร

มอส พิเชษฐ์ คือใคร

มอสมีชื่อจริงว่า พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ เติบโตมากับชีวิตชนบทและธรรมชาติ ก่อนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อทำงานในวงการนายแบบ

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เข้าร่วมรายการ The Face Men Thailand ซีซั่นแรก ปี 2560 มอสมีอายุ 22 ปี สูง 187 เซนติเมตร และสามารถพูดภาษาเขมรได้ ซึ่งเป็นภาษาที่เขาคุ้นเคยจากบ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์

ก่อนเข้าประกวด มอสเคยทำงานนายแบบมาแล้ว กระทั่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ The Face Men Thailand ซีซัน 1 และอยู่ในทีมของ “ลูกเกด” เมทินี กิ่งโพยม

บุคลิกสุขุม รูปร่างสูง ผิวเข้ม และโครงหน้าคม ทำให้มอสได้รับความสนใจจากผู้ชมตั้งแต่ช่วงเปิดตัว ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ถูกพูดถึงมากของทีมลูกเกด

บทสัมภาษณ์กับ THE STANDARD เมื่อปี 2560 เผยอีกมุมของมอสว่าเป็นคนรักธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับครอบครัว และชอบทำงานบ้าน โดยเฉพาะการพับผ้า เพราะมองว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดในการจัดสรรพื้นที่

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จากนายแบบสู่งานแสดง

หลังจบการแข่งขัน The Face Men Thailand มอสเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิง ทั้งงานถ่ายแบบ โฆษณา มิวสิกวิดีโอ และงานแสดง

ผลงานละครเรื่องแรกของเขาคือ ฝ่าดงพยัคฆ์ ทางพีพีทีวี ช่อง 36 โดยรับบท “แสง” หนึ่งในกลุ่มเสือสมิง การแสดงเรื่องนี้ทำให้มอสต้องพักงานถ่ายแบบชั่วคราว รวมทั้งฝึกทักษะการแสดงและศึกษาพฤติกรรมของเสือ เพื่อนำมาใช้ถ่ายทอดตัวละครให้สมจริง

หลังจากนั้นมอสมีผลงานทั้งละครและงานบันเทิงอีกหลายรายการ เช่น เงาบุญ, นรสิงห์ และเจ้าหญิงหลงยุค รวมถึงมิวสิกวิดีโอและงานถ่ายแบบ

นอกจากนี้ มอสยังเคยมีชื่อร่วมในเส้นทาง Road to Mister Supranational Thailand 2024 ทำให้ภาพจำของเขายังคงผูกอยู่กับทั้งวงการนายแบบ การประกวด และงานแสดง

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มอส พิเชษฐ์
ภาพจาก Instagram : mospichet_

ความรักของมอสกับออมสิน ศศิภาพร

ความสัมพันธ์ของมอสกับออมสินไม่ได้เพิ่งถูกพูดถึงจากช็อตหวานที่สนามบิน ก่อนหน้านี้มอสเคยไปให้กำลังใจนักตบสาวไทยถึงข้างสนาม ขณะที่ออมสินเคยให้สัมภาษณ์ว่าหัวใจกำลังเป็นสีชมพู และเผลอเรียกมอสว่า “แฟน” ท่ามกลางเสียงแซวของผู้สื่อข่าว

อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือระยะเวลาที่คบหากันมากนัก ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อส่วนใหญ่จึงเป็นช่วงเวลาที่มอสเดินทางมาให้กำลังใจออมสินตามสนามแข่งขันและสนามบิน

สำหรับโมเมนต์หวานล่าสุด มอสมารอรับออมสินหลังเธอและเพื่อนร่วมทีมช่วยกันสร้างผลงานครั้งสำคัญ ด้วยการเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทย

ช็อตซบไหล่กลางเสียงแซวอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่ก็เพียงพอให้ชื่อของ “มอส พิเชษฐ์” กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ในฐานะนายแบบและนักแสดงหนุ่มผู้เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญนอกสนามของออมสิน

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มอส พิเชษฐ์ แฟนหนุ่ม ออมสิน ศศิภาพร
ภาพจาก Instagram : mospichet_

ประวัติ มอส พิเชษฐ์

  • ชื่อจริง: พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง
  • ชื่อเล่น: มอส
  • ชื่อที่รู้จัก: มอส เดอะเฟซ
  • บ้านเกิด: จังหวัดสุรินทร์
  • ส่วนสูง: 187 เซนติเมตร ตามข้อมูลเปิดตัวใน The Face Men Thailand
  • ความสามารถด้านภาษา: พูดภาษาเขมรได้
  • อาชีพ: นายแบบและนักแสดง
  • ผลงานสร้างชื่อ: The Face Men Thailand ซีซัน 1 ทีมลูกเกด
  • ผลงานละครเรื่องแรก: ฝ่าดงพยัคฆ์
  • แฟน: ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
  • อินสตาแกรม: @mospichet_

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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