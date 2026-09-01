เปิดวาร์ป มอส พิเชษฐ์ แฟนหนุ่ม ออมสิน ศศิภาพร นายแบบจาก The Face Men
เปิดประวัติ “มอส พิเชษฐ์” หรือ “มอส เดอะเฟซ” นายแบบหนุ่ม แฟนของ “ออมสิน ศศิภาพร” หลังมารอรับนักตบสาวไทยกลับจากคว้าแชมป์เอเชีย เกิดช็อตหวานฝ่ายหญิงเขินจนซบไหล่กลางสนามบิน
กลายเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนวอลเลย์บอล เมื่อ “ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร หัวเสาทีมชาติไทย เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเพื่อนร่วมทีมชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 และตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028
นอกจากบรรยากาศต้อนรับฮีโร่สาวไทยแล้ว หลายคนยังจับตาชายหนุ่มที่นำช่อดอกไม้มารอรับออมสิน เขาคือ “มอส” พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง หรือที่ผู้ชมรู้จักในชื่อ “มอส เดอะเฟซ” นายแบบและนักแสดงจากรายการ The Face Men Thailand
ระหว่างที่ออมสินกำลังพูดคุยกับมอส เพื่อนร่วมทีมและคนรอบข้างต่างส่งเสียงแซว จนนักตบสาวไทยออกอาการเขินอย่างเห็นได้ชัด ก่อนจะขยับเข้าไปซบไหล่แฟนหนุ่ม เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น ขณะที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์
มอสเดินทางมารอรับออมสิน หลังทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน และเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน TG615 เมื่อคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2569
มอส พิเชษฐ์ คือใคร
มอสมีชื่อจริงว่า พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ เติบโตมากับชีวิตชนบทและธรรมชาติ ก่อนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อทำงานในวงการนายแบบ
เข้าร่วมรายการ The Face Men Thailand ซีซั่นแรก ปี 2560 มอสมีอายุ 22 ปี สูง 187 เซนติเมตร และสามารถพูดภาษาเขมรได้ ซึ่งเป็นภาษาที่เขาคุ้นเคยจากบ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์
ก่อนเข้าประกวด มอสเคยทำงานนายแบบมาแล้ว กระทั่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ The Face Men Thailand ซีซัน 1 และอยู่ในทีมของ “ลูกเกด” เมทินี กิ่งโพยม
บุคลิกสุขุม รูปร่างสูง ผิวเข้ม และโครงหน้าคม ทำให้มอสได้รับความสนใจจากผู้ชมตั้งแต่ช่วงเปิดตัว ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ถูกพูดถึงมากของทีมลูกเกด
บทสัมภาษณ์กับ THE STANDARD เมื่อปี 2560 เผยอีกมุมของมอสว่าเป็นคนรักธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับครอบครัว และชอบทำงานบ้าน โดยเฉพาะการพับผ้า เพราะมองว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดในการจัดสรรพื้นที่
จากนายแบบสู่งานแสดง
หลังจบการแข่งขัน The Face Men Thailand มอสเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิง ทั้งงานถ่ายแบบ โฆษณา มิวสิกวิดีโอ และงานแสดง
ผลงานละครเรื่องแรกของเขาคือ ฝ่าดงพยัคฆ์ ทางพีพีทีวี ช่อง 36 โดยรับบท “แสง” หนึ่งในกลุ่มเสือสมิง การแสดงเรื่องนี้ทำให้มอสต้องพักงานถ่ายแบบชั่วคราว รวมทั้งฝึกทักษะการแสดงและศึกษาพฤติกรรมของเสือ เพื่อนำมาใช้ถ่ายทอดตัวละครให้สมจริง
หลังจากนั้นมอสมีผลงานทั้งละครและงานบันเทิงอีกหลายรายการ เช่น เงาบุญ, นรสิงห์ และเจ้าหญิงหลงยุค รวมถึงมิวสิกวิดีโอและงานถ่ายแบบ
นอกจากนี้ มอสยังเคยมีชื่อร่วมในเส้นทาง Road to Mister Supranational Thailand 2024 ทำให้ภาพจำของเขายังคงผูกอยู่กับทั้งวงการนายแบบ การประกวด และงานแสดง
ความรักของมอสกับออมสิน ศศิภาพร
ความสัมพันธ์ของมอสกับออมสินไม่ได้เพิ่งถูกพูดถึงจากช็อตหวานที่สนามบิน ก่อนหน้านี้มอสเคยไปให้กำลังใจนักตบสาวไทยถึงข้างสนาม ขณะที่ออมสินเคยให้สัมภาษณ์ว่าหัวใจกำลังเป็นสีชมพู และเผลอเรียกมอสว่า “แฟน” ท่ามกลางเสียงแซวของผู้สื่อข่าว
อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือระยะเวลาที่คบหากันมากนัก ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อส่วนใหญ่จึงเป็นช่วงเวลาที่มอสเดินทางมาให้กำลังใจออมสินตามสนามแข่งขันและสนามบิน
สำหรับโมเมนต์หวานล่าสุด มอสมารอรับออมสินหลังเธอและเพื่อนร่วมทีมช่วยกันสร้างผลงานครั้งสำคัญ ด้วยการเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทย
ช็อตซบไหล่กลางเสียงแซวอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่ก็เพียงพอให้ชื่อของ “มอส พิเชษฐ์” กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ในฐานะนายแบบและนักแสดงหนุ่มผู้เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญนอกสนามของออมสิน
ประวัติ มอส พิเชษฐ์
- ชื่อจริง: พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง
- ชื่อเล่น: มอส
- ชื่อที่รู้จัก: มอส เดอะเฟซ
- บ้านเกิด: จังหวัดสุรินทร์
- ส่วนสูง: 187 เซนติเมตร ตามข้อมูลเปิดตัวใน The Face Men Thailand
- ความสามารถด้านภาษา: พูดภาษาเขมรได้
- อาชีพ: นายแบบและนักแสดง
- ผลงานสร้างชื่อ: The Face Men Thailand ซีซัน 1 ทีมลูกเกด
- ผลงานละครเรื่องแรก: ฝ่าดงพยัคฆ์
- แฟน: ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
- อินสตาแกรม: @mospichet_
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