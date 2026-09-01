ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ก.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล สรุปสถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.
ตรวจหวย 1 กันยายน 2569 สถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วิเคราะห์สถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง 37 งวด เช็กเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกซ้ำมากที่สุด

ตรวจหวย 1 ก.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกำหนดเริ่มถ่ายทอดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกรางวัลภายในเวลาประมาณ 16.00 น.

ผู้ซื้อสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอป GLO Lottery Official รวมถึงอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ซึ่งเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

โฆษณา

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2569

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอผลรางวัล
  • เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท : รอผลรางวัล
  • เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท : รอผลรางวัล
  • เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท : รอผลรางวัล

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 กันยายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดูผลหวยย้อนหลัง

งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ตรงกับวันอังคาร เมื่อย้อนผลสลากเฉพาะงวดที่ออกรางวัลตรงวันอังคาร 37 งวดล่าสุด ตั้งแต่งวดวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 16 มิถุนายน 2569 พบเลขท้าย 2 ตัวดังนี้

งวดวันที่ เลขท้าย 2 ตัว
16 มิถุนายน 2569 48
16 ธันวาคม 2568 52
16 กันยายน 2568 58
1 กรกฎาคม 2568 91
1 เมษายน 2568 36
1 ตุลาคม 2567 59
16 กรกฎาคม 2567 21
16 เมษายน 2567 79
16 พฤษภาคม 2566 99
2 พฤษภาคม 2566 65
17 มกราคม 2566 47
1 พฤศจิกายน 2565 70
16 สิงหาคม 2565 42
1 มีนาคม 2565 07
1 กุมภาพันธ์ 2565 30
16 พฤศจิกายน 2564 57
1 มิถุนายน 2564 45
16 มีนาคม 2564 19
16 กุมภาพันธ์ 2564 39
1 ธันวาคม 2563 84
1 กันยายน 2563 98
16 มิถุนายน 2563 64
1 ตุลาคม 2562 59
16 เมษายน 2562 23
16 ตุลาคม 2561 93
1 สิงหาคม 2560 36
16 พฤษภาคม 2560 53
2 พฤษภาคม 2560 35
17 มกราคม 2560 25
1 พฤศจิกายน 2559 86
16 สิงหาคม 2559 33
1 มีนาคม 2559 06
16 กุมภาพันธ์ 2559 98
1 ธันวาคม 2558 78
1 กันยายน 2558 89
16 มิถุนายน 2558 05
2 มิถุนายน 2558 65

จาก 37 งวด เลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกซ้ำมี 4 ชุด ได้แก่ 36, 59, 65 และ 98 โดยออกอย่างละ 2 ครั้ง ส่วนเลขอื่นออกครั้งเดียวทั้งหมด

เมื่อนับตัวเลขทั้งหลักสิบและหลักหน่วยรวม 74 ตำแหน่ง เลข 5 และ 9 ปรากฏมากที่สุดเท่ากันที่ 12 ครั้ง ตามด้วยเลข 3 จำนวน 10 ครั้ง และเลข 8 จำนวน 8 ครั้ง ส่วนเลขท้าย 2 ตัวที่เป็นเลขคี่ออก 22 งวด และเลขคู่ออก 15 งวด

โฆษณา

สถิติย้อนหลังเป็นเพียงผลการออกรางวัลที่ผ่านมา การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นการสุ่มใหม่ จึงไม่สามารถใช้ยืนยันว่าเลขที่เคยออกบ่อยหรือออกซ้ำจะมีโอกาสถูกรางวัลในงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 มากกว่าเลขอื่น

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง โดยปกติเป็นวันที่ 1 และ 16 ของเดือน หากตรงวันสำคัญบางวันอาจเลื่อนวันออกรางวัลตามกำหนดของสำนักงาน ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจผลอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและแอป GLO Lottery Official

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย แจกเลขเด็ดงวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เสี่ยงเซียมซี แจกเลขเด็ดงวด 1/9/69 ช็อกติดลิฟต์รีบทำบุญ

42 วินาที ที่แล้ว
รีบเลย! บอล เชิญยิ้ม จัดให้เช้านี้ เปิดเลขธูป เผยเลขที่ชอบ อวยพรขอให้ร่ำรวยทุกคน Line News

รีบเลย! บอล เชิญยิ้ม จัดให้เช้านี้ เปิดเลขธูป เผยเลขที่ชอบ อวยพรขอให้ร่ำรวยทุกคน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวมะกัน แบล็คเมล์คนรัก เรียกเงิน 6 แสน จับได้ว่ามีแฟนอยู่แล้ว-ขู่ประจานโซเชียล

8 นาที ที่แล้ว
ป๋อ ณัฐวุฒิ ยืนยันไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือยุ่งเว็บพนัน บันเทิง

ป๋อ ณัฐวุฒิ แจงข่าวถูกจับคาบ้าน ยันไม่ยุ่งธุรกิจสีเทา ไม่อยากรวยทางลัด

23 นาที ที่แล้ว
ออมสิน ศศิภาพร ตบสนั่น 28 แต้ม จนถูกตรวจโด๊ป เปิดเกณฑ์ FIVB เล็งนักกีฬาอย่างไร วอลเลย์บอล

ออมสิน ศศิภาพร ตบสนั่น 28 แต้ม จนถูกตรวจโด๊ป เปิดเกณฑ์ FIVB เล็งนักกีฬาอย่างไร

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” สั่งตรวจดาต้าเซ็นเตอร์ถูกตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต หลายจุดใน กทม.

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้วมือมีดกระหน่ำแทง นายก อบต.บ้านติ้ว สารภาพคุยงานไม่ลงตัว

45 นาที ที่แล้ว
ป้าเขียวคือใคร? &quot;พรพรรณ&quot; เฉลย ที่แท้เทพีเสรีภาพ บนขอให้ไทยไปโอลิมปิก วอลเลย์บอล

ป้าเขียวคือใคร? “พรพรรณ” เฉลย ที่แท้เทพีเสรีภาพ บนขอให้ไทยไปโอลิมปิก

49 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 กันยายน 2569 สถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ก.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล สรุปสถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวด

52 นาที ที่แล้ว
พยานโผล่เมนต์ ยืนยัน &quot;ต้า&quot; ถูกคัดค้านประกันตัว เชื่อความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ข่าว

พยานโผล่เมนต์ ยืนยัน “ต้า” ถูกคัดค้านประกันตัว เชื่อความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

52 นาที ที่แล้ว
ยินดี! ดาด้า สุชาดา &#039;มณีจันทร์&#039; วัยเด็ก คลอดลูกสาวคนแรก ขึ้นแท่นคุณแม่มือใหม่ บันเทิง

ยินดี! ดาด้า สุชาดา คลอดลูกสาวคนแรก ขึ้นแท่นคุณแม่มือใหม่

53 นาที ที่แล้ว
เพจชัยโสโร โพสต์ ความจริงคือความจริง ต่อให้ไม่ใช่ความจริงของคนส่วนใหญ่ ข่าว

เพจชัยโสโร ลั่น ความจริงคือความจริง ต่อให้ไม่ใช่ของคนส่วนใหญ่ หลัง ‘ต้า-ยัต’ เผชิญหน้า

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลพิพากษาให้ คนสั่งฆ่า “ทูพัค” แร็ปเปอร์คนดังมีความผิด คดีลากยาว 30 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1/9/69 คำนวณความน่าจะเป็น เปิดเลข 2 ตัว 10 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/9/69 คำนวณความน่าจะเป็น เปิดเลข 2 ตัว 10 ชุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจยึดการ์ดหน่วยความจำปลอมภายในโกดังที่คลองหลวง ปทุมธานี ข่าวอาชญากรรม

ทลายโกดัง เมมโมรี่การ์ดเถื่อน ปทุมธานี ยึด 16,245 ชิ้น เสียบแล้วติดไวรัส-ความจุปลอม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่เคยขอให้หยุดแฉ เตือนใส่ร้ายคนมั่วๆต้องรับผิดชอบคำพูดด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แถลงขอโทษปมลืมผ้าก๊อซไว้ในช่องคลอดผู้ป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 1 ก.ย. 69 จับตา 47, 74 ชนไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ เลขเด็ด

เลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 1 ก.ย. 69 จับตา 47, 74 ชนไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เติมเงินไทยช่วยไทย พลัส กันยายน 2569 เดือนสุดท้าย เศรษฐกิจ

วิธีเติมเงินใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส เดือนสุดท้าย ก่อนหมดเขต 30 ก.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ บันเทิง

แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดคณะรัฐมนตรีร่วมทานอาหาร 6 ก.ย. เนื่องในโอกาสครบ 6 เดือนบริหารแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ฮาย อาภาพร” เคลียร์ชัด ไม่ได้สนิท “ทนายอาร์ม” แค่ให้ช่วยจัดการคดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออม กอช. 100 บาท รับคูปอง 50 เช็กสิทธิรัฐสมทบสูงสุด 100% เศรษฐกิจ

ออม กอช. 100 บาท รับคูปอง 50 เช็กสิทธิรัฐสมทบสูงสุด 100%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขธูปแม่จำเนียร งวดหวยสัญจร จ.ระยอง 1 กันยายน 2569 เลขเด็ด

เปิดเลขธูปมงคล แม่จำเนียร งวด 1/9/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด นักแข่งจักรยานวิบากสาวถูกชนเสียชีวิต ในการแข่งขัน คนชนไม่ช่วยเหลือแข่งต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย แจกเลขเด็ดงวด 1 ก.ย. 69

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เสี่ยงเซียมซี แจกเลขเด็ดงวด 1/9/69 ช็อกติดลิฟต์รีบทำบุญ

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
รีบเลย! บอล เชิญยิ้ม จัดให้เช้านี้ เปิดเลขธูป เผยเลขที่ชอบ อวยพรขอให้ร่ำรวยทุกคน

รีบเลย! บอล เชิญยิ้ม จัดให้เช้านี้ เปิดเลขธูป เผยเลขที่ชอบ อวยพรขอให้ร่ำรวยทุกคน

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569

รวบสาวมะกัน แบล็คเมล์คนรัก เรียกเงิน 6 แสน จับได้ว่ามีแฟนอยู่แล้ว-ขู่ประจานโซเชียล

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
ป๋อ ณัฐวุฒิ ยืนยันไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือยุ่งเว็บพนัน

ป๋อ ณัฐวุฒิ แจงข่าวถูกจับคาบ้าน ยันไม่ยุ่งธุรกิจสีเทา ไม่อยากรวยทางลัด

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
Back to top button