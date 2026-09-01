ตรวจหวย 1 ก.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล สรุปสถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวด
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วิเคราะห์สถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง 37 งวด เช็กเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกซ้ำมากที่สุด
ตรวจหวย 1 ก.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกำหนดเริ่มถ่ายทอดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกรางวัลภายในเวลาประมาณ 16.00 น.
ผู้ซื้อสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอป GLO Lottery Official รวมถึงอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ซึ่งเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอผลรางวัล
- เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท : รอผลรางวัล
- เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท : รอผลรางวัล
- เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท : รอผลรางวัล
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 กันยายน 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ตรงกับวันอังคาร เมื่อย้อนผลสลากเฉพาะงวดที่ออกรางวัลตรงวันอังคาร 37 งวดล่าสุด ตั้งแต่งวดวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 16 มิถุนายน 2569 พบเลขท้าย 2 ตัวดังนี้
|งวดวันที่
|เลขท้าย 2 ตัว
|16 มิถุนายน 2569
|48
|16 ธันวาคม 2568
|52
|16 กันยายน 2568
|58
|1 กรกฎาคม 2568
|91
|1 เมษายน 2568
|36
|1 ตุลาคม 2567
|59
|16 กรกฎาคม 2567
|21
|16 เมษายน 2567
|79
|16 พฤษภาคม 2566
|99
|2 พฤษภาคม 2566
|65
|17 มกราคม 2566
|47
|1 พฤศจิกายน 2565
|70
|16 สิงหาคม 2565
|42
|1 มีนาคม 2565
|07
|1 กุมภาพันธ์ 2565
|30
|16 พฤศจิกายน 2564
|57
|1 มิถุนายน 2564
|45
|16 มีนาคม 2564
|19
|16 กุมภาพันธ์ 2564
|39
|1 ธันวาคม 2563
|84
|1 กันยายน 2563
|98
|16 มิถุนายน 2563
|64
|1 ตุลาคม 2562
|59
|16 เมษายน 2562
|23
|16 ตุลาคม 2561
|93
|1 สิงหาคม 2560
|36
|16 พฤษภาคม 2560
|53
|2 พฤษภาคม 2560
|35
|17 มกราคม 2560
|25
|1 พฤศจิกายน 2559
|86
|16 สิงหาคม 2559
|33
|1 มีนาคม 2559
|06
|16 กุมภาพันธ์ 2559
|98
|1 ธันวาคม 2558
|78
|1 กันยายน 2558
|89
|16 มิถุนายน 2558
|05
|2 มิถุนายน 2558
|65
จาก 37 งวด เลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกซ้ำมี 4 ชุด ได้แก่ 36, 59, 65 และ 98 โดยออกอย่างละ 2 ครั้ง ส่วนเลขอื่นออกครั้งเดียวทั้งหมด
เมื่อนับตัวเลขทั้งหลักสิบและหลักหน่วยรวม 74 ตำแหน่ง เลข 5 และ 9 ปรากฏมากที่สุดเท่ากันที่ 12 ครั้ง ตามด้วยเลข 3 จำนวน 10 ครั้ง และเลข 8 จำนวน 8 ครั้ง ส่วนเลขท้าย 2 ตัวที่เป็นเลขคี่ออก 22 งวด และเลขคู่ออก 15 งวด
สถิติย้อนหลังเป็นเพียงผลการออกรางวัลที่ผ่านมา การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นการสุ่มใหม่ จึงไม่สามารถใช้ยืนยันว่าเลขที่เคยออกบ่อยหรือออกซ้ำจะมีโอกาสถูกรางวัลในงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 มากกว่าเลขอื่น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง โดยปกติเป็นวันที่ 1 และ 16 ของเดือน หากตรงวันสำคัญบางวันอาจเลื่อนวันออกรางวัลตามกำหนดของสำนักงาน ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจผลอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและแอป GLO Lottery Official
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