ตรวจหวยออมสิน 1 ก.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้น 30 ล้าน สถิติย้อนหลัง 5 ปี
ตรวจผลสลากออมสิน 1 กันยายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี พร้อมย้อนสถิติรางวัลที่ 1 เลขท้าย 4 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว วันที่ 1 กันยายน ย้อนหลัง 5 ปี
ตรวจหวยออมสิน 1 ก.ย. 69 ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำเดือนกันยายน 2569 วันนี้ เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : 9 MCOT จนถึงเวลาประมาณ 11.10 น.
ผลรางวัลประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ยังไม่ประกาศในช่วงเช้า สามารถกลับมาตรวจผลครบทุกอันดับได้ที่นี่ทันทีหลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น
ผลสลากออมสิน 1 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 30,000,000 บาท : รอประกาศผล
- รางวัลที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท : รอประกาศผล
- รางวัลที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท : รอประกาศผล
- รางวัลที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท : รอประกาศผล
- รางวัลที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท : รอประกาศผล
- เลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผล
สำหรับสลากออมสินพิเศษ 2 ปีรุ่นปัจจุบัน ราคาหน่วยละ 100 บาท อายุสลาก 2 ปี มีสิทธิถูกรางวัลรวม 24 ครั้ง ธนาคารกำหนดออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมที่ปกติออกรางวัลวันที่ 2 ของเดือน
ย้อนสถิติผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ที่ออกรางวัลตรงกับวันที่ 1 กันยายนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผลดังนี้
|งวดวันที่
|รางวัลที่ 1
|เลขท้าย 4 ตัว
|เลขท้าย 3 ตัว
|1 กันยายน 2568
|2470811
|8775
|551
|1 กันยายน 2567
|2788309
|8995
|329
|1 กันยายน 2566
|6512051
|4989
|041
|1 กันยายน 2565
|8754360
|6074
|690
|1 กันยายน 2564
|6025152
|2568
|756
งวดวันที่ 1 กันยายน 2564 และ 1 กันยายน 2565 รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 5 ล้านบาท ขณะที่งวดวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 2568 รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 30 ล้านบาทตามเงื่อนไขของสลากในแต่ละช่วงเวลา
สถิติย้อนหลังยังพบว่าเลขรางวัลที่ 1 ทั้ง 5 งวดไม่เคยซ้ำกัน เช่นเดียวกับเลขท้าย 4 ตัวและเลขท้าย 3 ตัว อย่างไรก็ตาม ผลย้อนหลังไม่สามารถใช้ยืนยันหมายเลขที่จะออกรางวัลในงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ได้
ผู้ฝากสามารถตรวจผลสลากผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ส่วนผู้ถือสลากออมสินพิเศษดิจิทัลตรวจสอบรายการสลากผ่านแอป MyMo ได้ ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันออกรางวัล ตามเงื่อนไขของสลากที่ถืออยู่
The Thaiger จะอัปเดตผลสลากออมสิน งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังธนาคารออมสินประกาศผลอย่างเป็นทางการ
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