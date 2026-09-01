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ตรวจหวยออมสิน 1 ก.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้น 30 ล้าน สถิติย้อนหลัง 5 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 09:04 น.

ตรวจผลสลากออมสิน 1 กันยายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี พร้อมย้อนสถิติรางวัลที่ 1 เลขท้าย 4 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว วันที่ 1 กันยายน ย้อนหลัง 5 ปี

ตรวจหวยออมสิน 1 ก.ย. 69 ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำเดือนกันยายน 2569 วันนี้ เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : 9 MCOT จนถึงเวลาประมาณ 11.10 น.

ผลรางวัลประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ยังไม่ประกาศในช่วงเช้า สามารถกลับมาตรวจผลครบทุกอันดับได้ที่นี่ทันทีหลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น

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ผลสลากออมสิน 1 กันยายน 2569

  • รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 30,000,000 บาท : รอประกาศผล
  • รางวัลที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท : รอประกาศผล
  • รางวัลที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท : รอประกาศผล
  • รางวัลที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท : รอประกาศผล
  • รางวัลที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท : รอประกาศผล
  • เลขท้าย 4 ตัว : รอประกาศผล

สำหรับสลากออมสินพิเศษ 2 ปีรุ่นปัจจุบัน ราคาหน่วยละ 100 บาท อายุสลาก 2 ปี มีสิทธิถูกรางวัลรวม 24 ครั้ง ธนาคารกำหนดออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมที่ปกติออกรางวัลวันที่ 2 ของเดือน

ย้อนสถิติผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ที่ออกรางวัลตรงกับวันที่ 1 กันยายนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผลดังนี้

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 4 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
1 กันยายน 2568 2470811 8775 551
1 กันยายน 2567 2788309 8995 329
1 กันยายน 2566 6512051 4989 041
1 กันยายน 2565 8754360 6074 690
1 กันยายน 2564 6025152 2568 756

งวดวันที่ 1 กันยายน 2564 และ 1 กันยายน 2565 รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 5 ล้านบาท ขณะที่งวดวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 2568 รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 30 ล้านบาทตามเงื่อนไขของสลากในแต่ละช่วงเวลา

สถิติย้อนหลังยังพบว่าเลขรางวัลที่ 1 ทั้ง 5 งวดไม่เคยซ้ำกัน เช่นเดียวกับเลขท้าย 4 ตัวและเลขท้าย 3 ตัว อย่างไรก็ตาม ผลย้อนหลังไม่สามารถใช้ยืนยันหมายเลขที่จะออกรางวัลในงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ได้

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ผู้ฝากสามารถตรวจผลสลากผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ส่วนผู้ถือสลากออมสินพิเศษดิจิทัลตรวจสอบรายการสลากผ่านแอป MyMo ได้ ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันออกรางวัล ตามเงื่อนไขของสลากที่ถืออยู่

The Thaiger จะอัปเดตผลสลากออมสิน งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังธนาคารออมสินประกาศผลอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 09:04 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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