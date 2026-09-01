อุกอาจ! สองคนร้ายบุกทุบกระจก ฉกสร้อยเพชรมูลค่า 132 ล้าน กลางพิพิธภัณฑ์เวียนนา
อุกอาจ สองคนร้ายบุกทุบกระจก ฉกสร้อยคอมูลค่า 132 ล้าน กลางพิพิธภัณฑ์เวียนนา ตำรวจเปิดเผยภาพสองคนร้าย ระดมกำลังเร่งล่าตัว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า คนร้าย 2 คนได้บุกใช้ค้อนทุบกระจกและขโมยสร้อยคอประดับเพชรมูลค่ากว่า 132 ล้านบาท (4 ล้านดอลลาร์) กลางวันแสกๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยภาพผู้ก่อเหตุทั้งสองคน ก่อนที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เตือนว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุอาจจะมีอาวุธปืน และคาดว่าหลบหนีทางเท้า สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
สำหรับสร้อยคอเส้นดังกล่าวยืมมาจาก Van Cleef & Arpels แบรนด์เครื่องประดับจากฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้อยเส้นนี้ถวายแก่ สมเด็จพระราชินีนาซลีแห่งอียิปต์ ในช่วงทศวรรษ 2470 โดยสร้อยคอเส้นนี้จัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่นำสิ่งของจากคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์มาจัดแสดงร่วมกับผลงานการออกแบบของเมซงแห่งนี้กว่า 300 ชิ้น
ในปี 2493 นาซลีและพระธิดาอีกพระองค์หนึ่งคือ ฟาเทีย ถูก ฟารูกที่ 1 พระโอรสของนาซลีและผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีฟูอัด ทรงถอดพระอิสริยยศ เนื่องจากทรงคัดค้านการสมรสของฟาเทียกับนักการทูตชาวคริสต์นิกายคอปติกซึ่งเป็นสามัญชน
สมเด็จพระราชินีนาซลีทรงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในสหรัฐฯ โดยในช่วงทศวรรษ 2510 ท่ามกลางภาระหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้น พระองค์ทรงขายสร้อยคอและเทียราดังกล่าวออกไป
สร้อยคอเส้นนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในการประมูลของ Sotheby’s ในปี 2558 ซึ่งสามารถทำราคาได้เกือบ 132 ล้านบาท โดยแค็ตตาล็อกการประมูลระบุว่าการรังสรรค์สร้อยคอเส้นนี้ “ประณีตอย่างแท้จริง” พร้อมชี้ว่าการจัดวางเพชรทำให้สร้อยคอเส้นนี้ “สวมใส่ได้อย่างสบายอย่างน่าประหลาดใจ”
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