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ไฟไหม้ชุมชนแถวมักกะสัน เสียหายประมาณ 15 หลังคาเรือน พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ
ไฟไหม้ชุมชนแถวมักกะสัน เสียหายประมาณ 15 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่ใช้หนึ่งชั่วโมงในการควบคุมเพลิง พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ริมถนนสุขุมวิท 3 ใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 2 ของวันที่ 1 กันยายน ส่งผลให้ไฟไหม้วอดบ้านเรือน 3-4 หลังคาเรือน และเริ่มลุกลามเข้าศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งอพยพผู้ติดค้างและผู้ป่วยติดเตียงออกจากจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด และ จากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายประมาณ 15 หลังคาเรือน และพบผู้เสียชีวิต 1 ศพ ถูกไฟคลอกทั้งตัว ซึ่งเจ้าหน้าตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
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