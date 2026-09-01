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เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 1/9/69 เปิดเลขเด่น วันนี้หวยออก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 08:39 น.

โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! เปิดแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2569 เผยเลขเด่นหลัก 6 ตัว พร้อมจัดชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวเน้น ๆ เอาใจสายเสี่ยงโชค

บรรยากาศการเฟ้นหาตัวเลขก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่องวดนี้เป็นงวดสลากสัญจรที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง เหล่านักเสี่ยงโชคต่างพากันมองหาแนวทาง “เลขเด็ด” จากสำนักดังทั่วสารทิศ เพื่อนำไปลุ้นรับทรัพย์ใหญ่รับต้นเดือน

เลขเด่น ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 1 กันยายน 2569

สำหรับแนวทางปฏิทินหลวงปู่สรวง ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 มีการถอดรหัสตัวเลขเด่นออกมาได้ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ 4 – 5 – 0 – 9 – 3 – 6 เมื่อนำกลุ่มตัวเลขดังกล่าวมาจับคู่สลับตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถแบ่งเป็นชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวได้ดังนี้

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  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว 36, 95, 49, 30, 64, 66, 09, 35, 39, 43
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว 436, 395, 049, 530, 964

จะเห็นว่าชุดตัวเลขงวดนี้เกาะกลุ่มอยู่ที่เลข 3 6 9 และ 4 เป็นหลัก โดยเลข 36 กับ 95 ถูกจัดไว้ในสองอันดับแรกของชุดเลขท้าย 2 ตัว ส่วนชุดเลขท้าย 3 ตัวทั้ง 5 ชุด ล้วนประกอบขึ้นจากเลขเด่นทั้ง 6 ตัวข้างต้นทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แนวทางปฏิทินหลวงปู่สรวงเป็นการถอดรหัสตัวเลขปริศนาที่ปรากฏในปฏิทิน ร่วมกับตำราใบ้หวยของหลายสำนัก ซึ่งเป็นวิธีที่คอหวยสายมูนิยมนำมาใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในแต่ละงวด

ข้อมูลตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอแนวทางตามความเชื่อส่วนบุคคลและสถิติจากสื่อโซเชียลเท่านั้น ไม่ใช่การคาดเดาผลรางวัลที่แน่นอนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างมีสติทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชครับต้นเดือน

สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 สามารถติดตามได้ทาง thethaiger.com ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

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เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 1/9/69 เปิดเลขเด่น วันนี้หวยออก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 08:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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