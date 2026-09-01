สลด หนุ่มตกลงมาจากบันไดเลื่อน ห้างสรรพสินค้าดังย่านอโศกเสียชีวิต
หนุ่มตกลงมาจากบันไดเลื่อน ห้างสรรพสินค้าดังย่านอโศกเสียชีวิต ยังไม่ทราบรายละเอียดผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ยังไม่ระบุฆ่าตัวตายหรือุบัติเหตุ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุชายอายุประมาณ 30-40 ปี ไม่ทราบสัญชาติ พลัดตกลงมาจากบันไดเลื่อนชั้น 4 และตกลงมาเสียชีวิตที่ชั้น G ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านอโศก เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.48 น.
เบื้องต้นชายคนดังกล่าวตกจากความสูงประมาณ 2-3 เมตร ได้รับบาดเจ็บ อาการสาหัส หมดสติ ไม่หายใจ และพบอวัยวะบางส่วนผิดรูป เจ้าหน้าที่กู้ชีพและตำรวจ สน.ลุมพินี เร่งเข้าตรวจสอบ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า เห็นชายรายนี้เดินมาเพียงลำพังกำลังลงบันไดเลื่อนจากชั้น 4 เมื่อถึงประมาณกลางบันไดเลื่อน จู่ๆ ชายคนดังกล่าวก็จับราวบันไดเลื่อนและพลัดตกลงไปด้านล่าง หากมีรายละเอียดที่ชัดเจนจะรายงานให้ทราบต่อไป
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