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USS Abraham Lincoln แล่นผ่านช่องแคบมะละกา-สิงคโปร์ เตรียมเทียบท่าไทย 2-6 ก.ย.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 08:19 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 08:19 น.

USS Abraham Lincoln แล่นผ่านช่องแคบมะละกา-สิงคโปร์ เตรียมเทียบท่าไทย 2-6 ก.ย. ให้พลทหารกว่า 5,000 นายได้พักผ่อน

จากกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln มีกำหนดเดินทางมาแวะเทียบท่าทางภาคตะวันออกของประเทศไทยในช่วงวันที่ 2-6 กันยายน เพื่อให้ทหารเรือและทหารนาวิกโยธินรวม 5,000 นาย ได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนและเติมเสบียง หลังจากต้องปฏิบัติภารกิจออกท่องทะเลในภูมิภาคตะวันออกกลางยาวนานถึง 274 วันนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก USS Abraham Lincoln ได้อัปเดตว่าขณะนี้เรือได้แล่นผ่านช่องแคบมะละกา และช่องแคบสิงคโปร์ ในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่ 7 ของสหรัฐฯ” และยังได้ลงรูปของพลทหารอเมริกันออกกำลังเตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

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ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจับตาว่า การมาเยือนของกองเรือสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ จะช่วยเติมสีสันให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างวอล์กกิ้งสตรีทกลับมาคึกคัก และเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในช่วงที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา

ซึ่งนายกเมืองพัทยาประเมินว่า หากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000–3,000 บาท อาจก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 5–15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น โดยเม็ดเงินจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง ระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่ และพฤติกรรมการใช้จ่าย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 08:19 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 08:19 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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