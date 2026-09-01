ข่าวกีฬา

“ลีโอเนล เมสซี่” ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินา ขอมอบโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 08:05 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 08:05 น.

ลีโอเนล เมสซี่ ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินา ขอมอบโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ เผยการสูญเสียคุณพ่อมีส่วนกับการตัดสินใจครั้งนี้

ลีโอเนล เมสซี่ หนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในวงการลูกหนัง วัย 39 ปี ได้ประกาศทีมชาติอาร์เจนตินา โดย เมสซี่ ระบุในแถลงว่าเขาได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับทีมชาติอาร์เจนตินา และเขาไม่มีอะไรที่จะมอบให้อีกแล้ว ตอนนี้เวลาเขาเหลือไม่มาก เรื่องราวต่างๆสิ้นสุดลง และการที่ต้องหยุดรับใช้ทีมชาติทำให้เขารู้สึกเจ็บปวด เขารักและถูกรัก และเขาชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติมาเสมอ

เขาทุ่มเททุกอย่าง และตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะมอบให้แล้ว อีกทั้งยังมีผู้เล่นหน้าใหม่มากฝีมือที่ควรจะได้รับโอกาสในการรับใช้ทีมชาติ

โฆษณา

ซึ่งก่อนหน้านี้เมสซีเคยระบุว่าเขากำลังคิดถึงอนาคตของเขาในวงการฟุตบอล ภายหลังจากที่เขาสูญเสียพ่อไป โดยในคำแถลงอำลาทีมชาติยังระบุด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อเขา มีส่วนกับการตัดสินใจครั้งนี้

ทั้งนี้เมสซี่ลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาไป 207 เกม และทำไป 125 ประตู ซึ่งเขาเป็นผู้เล่นอาร์เจนตินาที่ทำประตูและลงเล่นให้กับทีมชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอาร์เจนตินา

ปัจจุบันเมสซี่ในวัย 39 ปี ค้าแข้งอยู่กับอินเตอร์ไมอามี ทีมในลีค MLS โดยในบอลโลกที่ผ่านมาทีมชาติอาร์เจนตินาจบอันดับ 2 หลังพ่ายให้กับสเปนในรอบชิงชนะเลิศ 1-0

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
หวยปฏิทินจีน เลขเด็ดประจำงวด เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กันยายน 2569 เปิดเลขเด่นก่อนหวยออก

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

USS Abraham Lincoln แล่นผ่านช่องแคบมะละกา-สิงคโปร์ เตรียมเทียบท่าไทย 2-6 ก.ย.

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ลีโอเนล เมสซี่” ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินา ขอมอบโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ไชยชนก” ขอให้ประชาชนลองใช้เอง มั่นใจ TH-AI Passport ดีกว่าของฟรีแน่นอน

33 นาที ที่แล้ว
หวยสัญจรระยอง เลขเด็ด 1 กันยายน 2569 เจาะรหัสประจำจังหวัด 57 31 14 ก่อนหวยออก เลขเด็ด

หวยสัญจรระยอง เลขเด็ด 1 ก.ย. 69 รหัสจังหวัด ดูก่อนหวยออก

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” โชว์หมายศาล โดน “Plan B” ฟ้อง ไม่หวั่นเตรียมร้องสอบ AiPass

49 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 ก่อนหวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 หวยสัญจรระยอง

58 นาที ที่แล้ว
หมอเตือน อย่าดื่มน้ำขวดวางทิ้งในรถ ท้องเสียรุนแรงจนไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน อย่าดื่มน้ำขวดวางทิ้งในรถ ท้องเสียรุนแรงจนไตบาดเจ็บเฉียบพลัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ รุมโทรมสาว 16 คารถ ลากเหยื่อทิ้งไกล 40 กม. อินเดีย ข่าวต่างประเทศ

คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ รุมโทรมสาว 16 คารถ ลากเหยื่อทิ้งไกล 40 กม. อินเดีย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรบราซิลทุบกระจกรถฉกไอโฟนครีเอเตอร์สาว ก่อนดูดเงินเกลี้ยงบัญชี ข่าวต่างประเทศ

คลิปชัด โจรทุบกระจกฉกมือถือคารถ ช็อกโอนเงินเกลี้ยงบัญชี ทั้งที่ไม่มีรหัสผ่าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บอนนี่ บลู” เผยคลอดลูกแล้ว หลังแซ่บผู้ชาย 400 คน ยังไม่รู้พ่อเด็กเป็นใคร

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกุมมาร์ ราโอ นักแสดงบอลลีวูด เปรียบเทียบรูปร่างก่อนและหลังลดน้ำหนัก ข่าวต่างประเทศ

เคล็ดลับ พระเอกดัง วัย 42 ลดน้ำหนัก 10 กิโลฯ ใน 1 เดือน รับบทบาทใหม่ ทำได้ยังไง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 31 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 31 ส.ค. 69 เช็กเลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันจันทร์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กบ ปภัสรา&quot; สุดยอดภรรยา ดูแล &quot;เอ๋ พรเทพ&quot; ช่วงป่วยติดเตียง 8 เดือน ไม่จ้างพยาบาล บันเทิง

“กบ ปภัสรา” สุดยอดภรรยา ดูแล “เอ๋ พรเทพ” ช่วงป่วยติดเตียง 8 เดือน ไม่จ้างพยาบาล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อังคาร 1 ก.ย. 02.00 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อังคาร 1 ก.ย. 02.00 น.

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลัง หมายถึงใคร? เคยช่วยเคลียร์ปัญหา ตอนโดนฟ้องให้ ถาม &quot;พี่ยังจำได้ไหม&quot; ข่าว

กัน จอมพลัง หมายถึงใคร? ที่เคยช่วยเคลียร์ปัญหา ตอนโดนฟ้องให้ ถาม “พี่ยังจำได้ไหม”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม ยัน ไม่ได้รีดเงินเว็บพนัน เผยเมื่อคนถูกละเมิด ก็ต้องเรียกค่าเสียหาย ข่าว

ทนายอาร์ม ยัน ไม่ได้รีดเงินเว็บพนัน เผยเมื่อคนถูกละเมิด ก็ต้องเรียกค่าเสียหาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายอาร์ม ทนายของ ยัต ชัยโสโร ข่าว

ประวัติ ทนายอาร์ม มือกฎหมายสายลุย บุกโหนกระแสช่วย ‘ยัต’ ดีกรีไม่ธรรมดา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม ยืนยัน ยัต ชัยโสโร ไม่ได้ฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ 20 ล้าน ข่าว

ทนายอาร์ม ยืนยัน ยัต ชัยโสโร ไม่ได้ฟ้อง 20 ล้าน ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ แค่เข้าใจผิด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“แอม” ภรรยา “ยัด ชัยโสโร” ยืนยัน “ต้า เฟ็ดเฟ่” ขอออกจากบริษัทเอง ไม่เอาอะไรเลย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มาดูโร” โพสต์ภาพตนเองในเรือนจำ หลังถูกกองทัพสหรัฐฯคุมตัว ลั่นยังเข้มแข็ง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีเสื้อมงคลหวยออกวันอังคาร 1/9/69 ลุ้นถูกรางวัลที่ 1 เลขเด็ด

สีเสื้อมงคล หวยออกวันอังคาร 1/9/69 ลุ้นถูกรางวัลที่ 1

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย-น้ำตกเกาะสีชัง 1 วัน เหตุน้ำห้วยมวกเหล็กหลากแรง ข่าว

ปิดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย-น้ำตกเกาะสีชัง 1 วัน เหตุน้ำห้วยมวกเหล็กหลากแรง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เห็นด้วยตนหน้าเหมือนเด็กที่เป็นไวรัล เหมือนกว่าตอนตนเป็นเด็กอีก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยัต แฉแชท ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอโทษเบิกเงินบริษัท 6 รอบ ข่าว

เปิดแชท ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอโทษเพื่อนเบิกเงินบริษัท 6 รอบ ยอมรับผิด ทำเพราะช็อต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 08:05 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 08:05 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยปฏิทินจีน เลขเด็ดประจำงวด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กันยายน 2569 เปิดเลขเด่นก่อนหวยออก

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569

USS Abraham Lincoln แล่นผ่านช่องแคบมะละกา-สิงคโปร์ เตรียมเทียบท่าไทย 2-6 ก.ย.

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569

“ไชยชนก” ขอให้ประชาชนลองใช้เอง มั่นใจ TH-AI Passport ดีกว่าของฟรีแน่นอน

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
หวยสัญจรระยอง เลขเด็ด 1 กันยายน 2569 เจาะรหัสประจำจังหวัด 57 31 14 ก่อนหวยออก

หวยสัญจรระยอง เลขเด็ด 1 ก.ย. 69 รหัสจังหวัด ดูก่อนหวยออก

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
Back to top button