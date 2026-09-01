“ลีโอเนล เมสซี่” ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินา ขอมอบโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่
ลีโอเนล เมสซี่ ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินา ขอมอบโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ เผยการสูญเสียคุณพ่อมีส่วนกับการตัดสินใจครั้งนี้
ลีโอเนล เมสซี่ หนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในวงการลูกหนัง วัย 39 ปี ได้ประกาศทีมชาติอาร์เจนตินา โดย เมสซี่ ระบุในแถลงว่าเขาได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับทีมชาติอาร์เจนตินา และเขาไม่มีอะไรที่จะมอบให้อีกแล้ว ตอนนี้เวลาเขาเหลือไม่มาก เรื่องราวต่างๆสิ้นสุดลง และการที่ต้องหยุดรับใช้ทีมชาติทำให้เขารู้สึกเจ็บปวด เขารักและถูกรัก และเขาชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติมาเสมอ
เขาทุ่มเททุกอย่าง และตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะมอบให้แล้ว อีกทั้งยังมีผู้เล่นหน้าใหม่มากฝีมือที่ควรจะได้รับโอกาสในการรับใช้ทีมชาติ
ซึ่งก่อนหน้านี้เมสซีเคยระบุว่าเขากำลังคิดถึงอนาคตของเขาในวงการฟุตบอล ภายหลังจากที่เขาสูญเสียพ่อไป โดยในคำแถลงอำลาทีมชาติยังระบุด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อเขา มีส่วนกับการตัดสินใจครั้งนี้
ทั้งนี้เมสซี่ลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาไป 207 เกม และทำไป 125 ประตู ซึ่งเขาเป็นผู้เล่นอาร์เจนตินาที่ทำประตูและลงเล่นให้กับทีมชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอาร์เจนตินา
ปัจจุบันเมสซี่ในวัย 39 ปี ค้าแข้งอยู่กับอินเตอร์ไมอามี ทีมในลีค MLS โดยในบอลโลกที่ผ่านมาทีมชาติอาร์เจนตินาจบอันดับ 2 หลังพ่ายให้กับสเปนในรอบชิงชนะเลิศ 1-0
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