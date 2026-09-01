“ไชยชนก” ขอให้ประชาชนลองใช้เอง มั่นใจ TH-AI Passport ดีกว่าของฟรีแน่นอน
ไชยชนก ขอให้ประชาชนลองใช้เอง อย่าฟังแต่เสียงวิจารณ์ มั่นใจ TH-AI Passport ดีกว่าของฟรีแน่นอน ไม่หวั่นแม้คนลงทะเบียนไม่ถึงเป้า
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ให้สัมภาษณ์หลังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนใช้โครงการ TH-AI Passport เป็นวันแรกว่า ตนยังไม่เห็นกระแสอะไรเพิ่มเติม แต่วันนี้ได้ลงพื้นที่ก็มีแต่คนบอกว่าดาวน์โหลดแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังเป็น Web-based ก่อน ในส่วนของแอปพลิเคชันภายในหนึ่งสัปดาห์จะใช้งานได้
เมื่อถามว่าขณะนี้มีเสียงวิจารณ์ว่าตัวที่ใช้ใน AI Passport ไม่ดีเหมือนกับตัวที่ใช้งานฟรี ซึ่งนายไชยชนกได้ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า ยังไม่ได้ทดลองใช้ไหม อยากให้ประชาชนลองดาวน์โหลดและลองใช้เองดีกว่า อย่าพูดแต่เรื่องเสียงวิจารณ์ ถ้าไม่ดีเท่าของฟรี ยืนยันว่าไม่จริงแน่นอน
ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.3 ล้านสิทธิ์ ซึ่งต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยโปรโมต แต่ถึงคนจะใช้เยอะหรือน้อย รัฐบาลและประชาชนก็ไม่ได้เสียประโยชน์ แต่ความตั้งใจคืออยากลดความเหลื่อมล้ำ
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ตั้งเป้าผู้ลงทะเบียน 5 ล้านสิทธิ์ แต่ยอดกลับไม่ถึงเป้า เป็นเพราะการประชาสัมพันธ์หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เราพยายามสื่อสารเต็มที่ เพราะเรื่องประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญ แต่ย้ำว่าการที่เราปรับเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริง การมีคนใช้มากหรือน้อยก็ไม่ได้เสียประโยชน์ จึงไม่มีแรงกดดันในส่วนนี้ แต่สำหรับคนที่ใช้งานฟรีอยู่แล้ว และยังลังเลว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือน ก็ใช้โครงการนี้ตัดสินใจได้ว่าจะใช้ AI ตัวไหน
เมื่อถามว่าจะมีการต่อเฟส 2 หรือไม่ หากได้รับกระแสตอบรับที่ดี นายไชยชนก กล่าวว่า เสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ เราพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ 1 ปีแน่นอน ต่อให้เสียงตอบรับดี ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นโครงการรูปแบบเดิม เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็ว ใน 1 ปี AI เปลี่ยนแปลงเยอะแน่นอน แต่ยืนยันว่าเราต้องส่งเสริม
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