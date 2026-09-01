“ไอซ์ รักชนก” โชว์หมายศาล โดน “Plan B” ฟ้อง ไม่หวั่นเตรียมร้องสอบ AiPass
ไอซ์ รักชนก โชว์หมายศาล โดน “Plan B” ฟ้อง ไม่หวั่นสู้ไม่ถอย เตรียมร้องสอบโครงการ AiPass ส่อทุจริต ล็อคสเปค ฮั้วประมูล
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมโชว์หมายศาลระบุว่า “รอตั้งนานนนน นึกว่ารอบนี้จะตกขบวน พี่แม๊ก พี่ป้อม คุณการดี โดนกันไปคนละคดีแล้ว
วันนี้ตาไอซ์บ้างสักที แต่อาจจะพิเศษกว่าคนอื่นๆหน่อย เพราะเป็นหมายศาลจาก Plan B Mediaไม่ต้องเก็บทรงกันแล้วนะคะ บริษัท สี นํ้ า เ งิ น
ปล. พรุ่งนี้ 9 โมง ไอซ์จะไปยื่นร้อง ปปช ในโครงการ TH-Ai passport AiPassth ส่อทุจริต ส่อล็อคสเปค ส่อฮั้วประมูล แม้รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไง แต่ก็จะสู้ไม่ถอยค่ะ”
ก่อนจะเขียนต่ออีกโพสต์ว่า “คุณพาขวัญ ตัวแทนจากบริษัท Human Intelligence (Hi) ผู้ชนะประมูลโครงการ TH-Ai passport พูดทุกที่ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
โอเค เกือบเชื่อละ แต่..ลองดูชื่อทนายที่รับมอบอำนาจฟ้องดิฉัน ‘นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ’ คือคนเดียวกันกับที่อยู่ในหนังสือยืนยันการร่วมงาน ซึ่งในหนังสือระบุว่า ‘นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ’ ได้ปฏิบัติงานที่ ‘บมจ. แพลนบี มีเดีย‘ ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจำบริษัท
ในหนังสือระบุ ‘นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ’ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ TH-Ai passport
แล้ววันนี้ก็รับมอบอำนาจจากแพลนบีมาฟ้องดิฉัน
โอเค ตอนนี้เชื่อแล้ว 100% ว่าบริษัท Human Intelligence (Hi) ไม่เกี่ยวข้องอะไรเล๊ยยยยยย กับบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด มหาชน ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยว เนอะ”
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