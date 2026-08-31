หวยลาว
ตรวจผลหวยลาว 31 ส.ค. 69 เช็กเลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันจันทร์
ถ่ายทอดสดหวยลาว 31 สิงหาคม 2569 อัปเดตสลากพัฒนาเลข 6 ตัว เปิดสถิติย้อนหลังหวยวันจันทร์
กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และตรวจผลทุกหมวดหมู่ได้ทันทีเมื่อการหมุนวงล้อเสร็จสิ้น
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 31/8/69
ผลสลากพัฒนา งวด 31 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 894389
- เลข 5 ตัว : 94389
- เลข 4 ตัว : 4389
- เลข 3 ตัว : 389
- เลข 2 ตัว : 89
- เลข 1 ตัว :
สถิติหวยลาวย้อนหลังวันจันทร์
ก่อนลุ้นผลหวยลาวงวดวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ย้อนดูสถิติผลหวยลาวพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2569 ผลการออกรางวัลย้อนหลังมีดังนี้
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|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|24/8/69
|5552
|552
|52
|2
|17/8/69
|6707
|707
|07
|7
|10/8/69
|3030
|030
|30
|0
|3/8/69
|1680
|680
|80
|0
|27/7/69
|4970
|970
|70
|0
|20/7/69
|9073
|073
|73
|3
|13/7/69
|2866
|866
|66
|6
|6/7/69
|2227
|227
|27
|7
|29/6/69
|6782
|782
|82
|2
|22/6/69
|3818
|818
|18
|8
|15/6/69
|2113
|113
|13
|3
|8/6/69
|8526
|526
|26
|6
|1/6/69
|7788
|788
|88
|8
|25/5/69
|1489
|489
|89
|9
|18/5/69
|3369
|369
|69
|9
|11/5/69
|7509
|509
|09
|9
|4/5/69
|9193
|193
|93
|3
|27/4/69
|0927
|927
|27
|7
|20/4/69
|0599
|599
|99
|9
|13/4/69
|7568
|568
|68
|8
|6/4/69
|4488
|488
|88
|8
ส่วนผลหวยลาวพัฒนางวดวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ต้องรอติดตามการออกรางวัลในช่วงค่ำวันนี้ ผู้ที่ติดตามผลหวยลาวสามารถเข้ามาตรวจสอบตัวเลขได้หลังเวลา 20.00 น. โดยผลรางวัลจะอัปเดตให้ครบตั้งแต่เลข 6 ตัวไปจนถึงเลข 1 ตัว หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
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