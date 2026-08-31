กัน จอมพลัง หมายถึงใคร? ที่เคยช่วยเคลียร์ปัญหา ตอนโดนฟ้องให้ ถาม “พี่ยังจำได้ไหม”
กันจอมพลัง หมายถึงใคร? ที่เคยช่วยเคลียร์ปัญหา ตอนโดนฟ้องให้จนทุกอย่างดีขึ้น แต่สิ่งที่ทำกับผมทำตาสว่าง ถาม “พี่ยังจำได้ไหม”
ทำเอาชาวเน็ตต่างสังสัยทั่วโซเชียล หลัง “กัน จอมพลัง” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยระบุว่า “ผมคือคนนึงที่ช่วยพี่เคลียร์เรื่องอาจารอ๊อด ฟ้องพี่กับผู้บริหารช่อง พี่ยังจำได้ไหม จนสุดท้ายเรื่องดีขึ้น เวลามีปัญหาผมไม่เคยทิ้งพี่ แต่สิ่งที่พี่ทำกับผมคือผมตาสว่างเลย”
นอกจากนี้ กัน จอมพลัง ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “ผมเดินทางไปสนามกลอฟที่นครปฐมเพื่อคุยกับผู้ใหญ่ท่านนึงที่ผมเคารพและพาเชื่อมจนได้มานั่งคุยกันตอนจบโคตรเฮ แต่พอทีผมอ้าวไม่ช่วยเฉยๆก็ได้ แต่เล่นซะทัวมาลงเต็มเพจเลย”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวเน็ตหลายก็พอจะรู้ว่าบุคคลที่ กัน จอมพลัง กล่าวถึงนั้นเป็นใคร ควาามคิดเห็นส่วนหนึ่งระบุว่า “คุณกันทำดี ทองแท้ไม่กลัวไฟค่ะ” , “โพสต์ก่อนคนยังว่าไม่น่าใช่ แต่โพสต์นี้น่าจะชัดแล้วล่ะ”
“ดูแล้วน่าจะเป็นมวยคู่เอกแน่นอนครับ จัดเลยนะครับรอชมเลย” , “ไม่ต้องพักล่ะ ไปกันต่อเปิดมาขนาดนี้ อิพวกใส่ใจเรื่องชาวบ้านเตรียมป๊อปคอร์น ฉันพร้อมล่ะ”
ก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “รุ่นน้องคุณต้าถ่ายคลิปมาขอโทษ คุณต้าสวน น้องเล่นพี่ทัวร์ลงตั้งนาน เพิ่งรู้สึกวันนี้หรอครับน้อง ผมเข้าใจเลย เรื่องนี้มันคุ้นๆเหมือนเคยเจอมากับตัว คนที่ไว้ใจเอาทัวร์มาลงผมแถมรุมยำด้วย”
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