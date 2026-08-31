คลิปชัด โจรทุบกระจกฉกมือถือคารถ ช็อกโอนเงินเกลี้ยงบัญชี ทั้งที่ไม่มีรหัสผ่าน
ภาพนาที โจรบราซิลทุบกระจกรถฉกโทรศัพท์มือถือกลางถนน ก่อนโอนเงินเกลี้ยงบัญชีในพริบตาทั้งที่ไม่มีรหัสผ่าน ชาวเน็ตสงสัยทำได้อย่างไร
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ระทึก กรณีของครีเอเตอร์สาวชาวบราซิลุถูกมิจฉาชีพบุกมาทุบกระจกรถและฉกไอโฟนไปภายในไม่กี่วินาทีขณะจอดรถติดอยู่บนถนน คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย
ภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นจังหวะที่รถจอดติดนิ่ง จู่ ๆ มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาประกบ ชายคนที่ซ้อนท้ายลงจากรถ เดินตรงมาที่รถของเธอแล้วใช้ของแข็งทุบกระจกแตก ก่อนจะล้วงมือเข้าไปคว้าโทรศัพท์มือถือและหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที ครีเอเตอร์สาวตกใจสุดขีดและกรีดร้องออกมาด้วยความเสียขวัญ ทิ้งให้เธอนั่งช็อกอยู่ภายในรถที่กระจกแตกละเอียด
เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่การถูกขโมยโทรศัพท์มือถือ แต่ครีเอเตอร์สาวพบว่าเงินในบัญชีธนาคารของเธอถูกโอนออกไปจนหมด ทั้งที่มิจฉาชีพไม่มีรหัสผ่าน ไม่สามารถเข้าถึงระบบสแกนใบหน้า หรือแม้แต่รหัส PIN สำหรับโอนเงิน
ปัจจุบันปัญหาการขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วเจาะระบบเข้าแอปพลิเคชันธนาคารกลายเป็นอาชญากรรมที่สร้างความกังวลอย่างหนักในหลายเมืองของบราซิล กลุ่มคนร้ายมักพุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่จอดติดแหง็ก เอื้อมมือเข้าไปหยิบของผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่หรือทุบกระจกรถก่อนที่เหยื่อจะทันตั้งตัว
ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการก่อเหตุลักษณะนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานในบางพื้นที่ของบราซิล รูปแบบการลงมือที่ฉวยโอกาสแล้วรีบโอนเงินออกจากบัญชีทันทีถือเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง ขณะเดียวกันมีผู้ใช้งานโซเชียลบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า หากโทรศัพท์ถูกขโมยไปแล้ว คลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกมาได้อย่างไร ซึ่งหลายคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าภาพที่เห็นมาจากกล้องติดหน้ารถ
อย่างไรก็ดี ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความเห็นใจครีเอเตอร์สาว เข้าใจอาการตื่นตระหนกหลังต้องเผชิญเหตุการณ์รุนแรงกะทันหัน หลายคนมองว่าคนร้ายลงมือรวดเร็วมากจนเหยื่อแทบไม่มีโอกาสป้องกันตัว คลิปวิดีโอนี้จึงเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้ผู้ขับขี่ที่พกพาสมาร์ตโฟนต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในสภาพการจราจรติดขัด
🇧🇷 A Brazilian content creator was stuck in traffic when a thief reached into her car and stole her iPhone in one second.
The strange part came after: thieves moved money out of her bank account even though they did not have her password, her face unlock, or her transfer PIN.…
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026โฆษณา
ข้อมูลจาก : asianetnews
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