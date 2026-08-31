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คลิปชัด โจรทุบกระจกฉกมือถือคารถ ช็อกโอนเงินเกลี้ยงบัญชี ทั้งที่ไม่มีรหัสผ่าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 20:31 น.
โจรบราซิลทุบกระจกรถฉกไอโฟนครีเอเตอร์สาว ก่อนดูดเงินเกลี้ยงบัญชี

ภาพนาที โจรบราซิลทุบกระจกรถฉกโทรศัพท์มือถือกลางถนน ก่อนโอนเงินเกลี้ยงบัญชีในพริบตาทั้งที่ไม่มีรหัสผ่าน ชาวเน็ตสงสัยทำได้อย่างไร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ระทึก กรณีของครีเอเตอร์สาวชาวบราซิลุถูกมิจฉาชีพบุกมาทุบกระจกรถและฉกไอโฟนไปภายในไม่กี่วินาทีขณะจอดรถติดอยู่บนถนน คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย

ภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นจังหวะที่รถจอดติดนิ่ง จู่ ๆ มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาประกบ ชายคนที่ซ้อนท้ายลงจากรถ เดินตรงมาที่รถของเธอแล้วใช้ของแข็งทุบกระจกแตก ก่อนจะล้วงมือเข้าไปคว้าโทรศัพท์มือถือและหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที ครีเอเตอร์สาวตกใจสุดขีดและกรีดร้องออกมาด้วยความเสียขวัญ ทิ้งให้เธอนั่งช็อกอยู่ภายในรถที่กระจกแตกละเอียด

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เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่การถูกขโมยโทรศัพท์มือถือ แต่ครีเอเตอร์สาวพบว่าเงินในบัญชีธนาคารของเธอถูกโอนออกไปจนหมด ทั้งที่มิจฉาชีพไม่มีรหัสผ่าน ไม่สามารถเข้าถึงระบบสแกนใบหน้า หรือแม้แต่รหัส PIN สำหรับโอนเงิน

ปัจจุบันปัญหาการขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วเจาะระบบเข้าแอปพลิเคชันธนาคารกลายเป็นอาชญากรรมที่สร้างความกังวลอย่างหนักในหลายเมืองของบราซิล กลุ่มคนร้ายมักพุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่จอดติดแหง็ก เอื้อมมือเข้าไปหยิบของผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่หรือทุบกระจกรถก่อนที่เหยื่อจะทันตั้งตัว

ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการก่อเหตุลักษณะนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานในบางพื้นที่ของบราซิล รูปแบบการลงมือที่ฉวยโอกาสแล้วรีบโอนเงินออกจากบัญชีทันทีถือเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง ขณะเดียวกันมีผู้ใช้งานโซเชียลบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า หากโทรศัพท์ถูกขโมยไปแล้ว คลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกมาได้อย่างไร ซึ่งหลายคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าภาพที่เห็นมาจากกล้องติดหน้ารถ

อย่างไรก็ดี ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความเห็นใจครีเอเตอร์สาว เข้าใจอาการตื่นตระหนกหลังต้องเผชิญเหตุการณ์รุนแรงกะทันหัน หลายคนมองว่าคนร้ายลงมือรวดเร็วมากจนเหยื่อแทบไม่มีโอกาสป้องกันตัว คลิปวิดีโอนี้จึงเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้ผู้ขับขี่ที่พกพาสมาร์ตโฟนต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในสภาพการจราจรติดขัด

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โจรขโมยโทรศัพท์โจรขโมยโทรศัพท์-2

ข้อมูลจาก : asianetnews

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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