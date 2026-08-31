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ทนายอาร์ม ยัน ไม่ได้รีดเงินเว็บพนัน เผยเมื่อคนถูกละเมิด ก็ต้องเรียกค่าเสียหาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 17:02 น.
ทนายอาร์ม ยัน ไม่ได้รีดเงินเว็บพนัน เผยเมื่อคนถูกละเมิด ก็ต้องเรียกค่าเสียหาย

ทนายอาร์ม ชี้แจง หลังเพจดังแฉรีดเงินคน 1-2 ล้าน ยัน ไม่ได้รีดเงินเว็บพนัน เผยเมื่อคนถูกละเมิด ก็ต้องเรียกค่าเสียหาย

จากกรณีที่เพจดังเพจหนึ่งได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับ “ทนายอาร์ม” ทนายฝั่ง “ยัด ชัยโสโร” โดยได้มีการตั้งคำถามว่าจริงหรือไม่ที่เคยมีการรีดเงินจากบุคคล 3-4 คนในคราวเดียวกัน เพื่อแลกกับการถอนแจ้งความเป็นจำนวนเงินคนละ 1-2 ล้านบาท

ในรายการ โหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ได้ขยายเพิ่มเติมว่า ทนายอาร์มเป็นทนายให้กับ ฮาย อาภาพร เรื่องของการโดนเจนภาพเอไอเพื่อนำไปโปรโมตเว็บพนัน ทางฮายจึงได้จ้างทนายอาร์ม จากนั้นได้มีการไปทำงานและได้ไปเจอทางฝั่งเว็บพนันออนไลน์ แต่แทนที่จะไปฟ้องคดีให้ฮายกลับกลายเป็นการเรียกเงินเว็บพนันออนไลน์แล้วเอาเงินไปให้ทนายอาร์มเพื่อจะล้มคดี ซึ่งทนายอาร์มบอกว่าไม่เป็นความจริง

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ทนายอาร์ม เผยต่อว่า ไม่ได้ล้มเพราะมีการออกหมายจับ แล้วมีคดีที่จ่ายเงินจริง แล้วถ้าจ่ายเงินกับตนมีใบเสร็จ ตนลงบันทึกประจำวันจ่ายเงินให้กันจริง เพราะรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งต้องโดนแบบนี้

ทนายอาร์ม
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ต่อมา ทนายอาร์ม ได้ยิงคำถามตรงไปที่ ต้า ว่า “พี่เล่นเว็บพนันไหม” ซึ่งต้าก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้เล่นเว็บพนัน โดยทนายอาร์มได้มีการไปตรวจสอบกับตำรวจที่ปาดังเบซาร์ แล้วเจอว่าคนที่ชื่อ “อภิสิทธิ์” ไปเล่นเว็บพนันแล้วเสียเงินเยอะมาก ซึ่งบัญชีของ “อภิสิทธิ์” เป็นบัญชีของเพจเฟ็ดเฟ่ที่ขายเสื้อของต้า นอกจากนี้ทนายอาร์มเผยว่าคนที่ชื่อ “อภิสิทธิ์” ได้ไปให้การว่าต้าได้นำบัญชีธนาคารของเขาไปใช้

จากนั้น ทนายอาร์ม ได้เปิดเผยต่อหลังจบรายการในประเด็นเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ว่า ตนไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินจากเว็บพนันหรือไม่ สำคัญคือคนที่ถูกตนดำเนินคดี ง่าย ๆ ว่าคุณถูกรถชนก็ต้องเรียกค่าเสียหาย ฮาย อาภาพร ถูกทำละเมิดก็ต้องเรียกค่าเสียหายจากหลักฐานที่เรามี ไม่ใช่เรื่องรีดเอาเงิน

คำว่ารีดเอาเงินหมายความว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดแล้วเราไปเอาตังเขา หรือเราจะไปตบทรัพย์เขา มันเป็นศัพท์เทคนิคของนักเลงมากกว่า ตนมีหน้าที่ในการไปเรียกค่าเสียหายมากกว่า อันนี้เราถูกคนเอาไปใช้และตำรวจไม่ทำคดี พี่ฮายไปแจ้งความก่อนตน ตนมาทำเป็นคนที่สอง

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ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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