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เคล็ดลับ พระเอกดัง วัย 42 ลดน้ำหนัก 10 กิโลฯ ใน 1 เดือน รับบทบาทใหม่ ทำได้ยังไง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 19:17 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 19:17 น.
ราชกุมมาร์ ราโอ นักแสดงบอลลีวูด เปรียบเทียบรูปร่างก่อนและหลังลดน้ำหนัก

พระเอกอินเดียวัย 42 ปี เปิดเบื้องหลัง แปลงโฉมเพื่อการแสดง เพิ่มน้ำหนัก 13 กิโลฯ ก่อนรีดไขมันออก 10 กิโลฯ ในเดือนเดียว เผยสูตรตัดมื้ออาหาร ออกกำลังกายเข้มข้น

ราชกุมมาร์ ราโอ นักแสดงชื่อดังแห่งวงการภาพยนตร์บอลลีวูด มีอายุครบ 42 ปีในวันนี้ ขึ้นชื่อเรื่องความทุ่มเทให้กับงานแสดงอย่างเต็มที่ ไม่เคยลังเลที่จะเปลี่ยนรูปร่างเพื่อความสมจริงในแต่ละบทบาท

เขาเคยเพิ่มน้ำหนักตัวถึง 13 กิโลกรัม เพื่อรับบทในเว็บซีรีส์เรื่อง Bose: Dead/Alive เมื่อปี 2017 ซึ่งสร้างจากชีวประวัติของ สุภาษ จันทระ โพส หลังจากถ่ายทำเสร็จสิ้น ต้องเร่งลดน้ำหนักลง 10 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมตัวแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Fanney Khan

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ราโอเปิดเผยแนวทางการลดน้ำหนักว่า ได้หยุดกินอาหารมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน เลือกกินเฉพาะมื้อเย็นเพียงมื้อเดียว เน้นอาหารที่ให้โปรตีนสูง การมีตารางงานแน่นช่วยลดความรู้สึกหิวลงได้ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและการฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมงทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลดิวาลีที่ต้องคุมวินัยอย่างหนักเพื่อรักษารูปร่าง

สำหรับผลงานการแสดงเรื่องต่อไป ราโอเตรียมรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Dada ซึ่งเป็นชีวประวัติของ สุราฟ กังกุลี อดีตกัปตันทีมคริกเก็ตทีมชาติอินเดีย ภาพยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดย ลัฟ รันจัน และอันกูร์ การ์ก ภายใต้สังกัด Luv Films กำกับการแสดงโดย วิกรมาทิตยา โมตวาเน

ทั้งนี้ การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วด้วยการงดมื้ออาหาร ออกกำลังกายหนักตามแบบของนักแสดง เป็นการเตรียมร่างกายภายใต้การดูแลของทีมงานมืออาชีพเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง ผู้อ่านที่ต้องการลดน้ำหนักควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนนำไปปฏิบัติตาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 19:17 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 19:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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