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คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ รุมโทรมสาว 16 คารถ ลากเหยื่อทิ้งไกล 40 กม. อินเดีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 21:45 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 21:45 น.
คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ รุมโทรมสาว 16 คารถ ลากเหยื่อทิ้งไกล 40 กม. อินเดีย

ตำรวจรวบคนขับ กระเป๋ารถบัสนอน อินเดีย ข่มขืนเด็กสาววัย 16 ปี บนรถขณะวิ่งในนอยดา ปิดผ้าม่านบังตา ขู่ฆ่าก่อนนำตัวไปปล่อยทิ้งเดลี

ตำรวจอินเดียจับกุมชาย 2 ราย หลังก่อเหตุข่มขืนเด็กสาววัย 16 ปี บนรถบัสนอนขณะกำลังแล่นอยู่ในเมืองเกรเทอร์นอยดา ก่อนนำตัวไปทิ้งไว้ริมถนนในกรุงเดลี ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 40 กิโลเมตร

ผู้ต้องหาทั้งสองรายคือ กุลดีป คนขับรถวัย 39 ปี และสันดีป กระเป๋ารถวัย 26 ปี ทั้งคู่ทำงานกับบริษัทเดินรถเอกชนแห่งหนึ่งมานานกว่า 2 ปี ตำรวจตามจับกุมตัวได้ที่ลานจอดรถในย่านตีมาร์ปูร์ ทางตอนเหนือของกรุงเดลี

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เหตุเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 4 สิงหาคม ผู้เสียหายหนีออกจากบ้านในเมืองเมนปุรี รัฐอุตตรประเทศ เพื่อเดินทางไปหาลูกพี่ลูกน้องในเมืองนอยดา หลังถูกแม่ดุเรื่องการเรียน เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณวงเวียนปารีโชว์กในเวลาประมาณ 21.00 น. ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักและความมืด พบว่ายังไม่ถึงจุดหมาย เหลือระยะทางอีกราว 25 กิโลเมตร

ระหว่างยืนรอรถ ตัวเปียกฝนเพียงลำพัง มีรถบัสนอนคันหนึ่งขับเข้ามาจอด กระเป๋ารถอ้างว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายเดียวกัน ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อและขึ้นรถไป ซึ่งความจริงแล้วรถคันดังกล่าวกำลังเดินทางกลับจากอู่ซ่อมรถในพื้นที่สุรัชปุระ

เมื่อรถเริ่มเคลื่อนตัว กระเป๋ารถเริ่มลวนลามและลงมือล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมขู่ฆ่าหากขัดขืน โดยอาศัยจังหวะที่ผ้าม่านกั้นเตียงนอนบนรถปิดอยู่เพื่ออำพรางสายตา หลังจากก่อเหตุ ได้นำตัวเด็กสาวไปปล่อยทิ้งไว้ริมถนนวงแหวน บริเวณประตูแคชเมียร์ในกรุงเดลี

ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจทันที นำไปสู่การระดมกำลังติดตามจับกุมตัวคนร้าย ทีมพิสูจน์หลักฐานตรวจพบเส้นผมของเด็กสาวตกอยู่บนรถ จึงได้ทำการยึดรถบัสไว้เป็นของกลาง พร้อมรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่รถวิ่งผ่านเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีต่อไป

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คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ รุมโทรมสาว 16 คารถ ลากเหยื่อทิ้งไกล 40 กม. อินเดีย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 21:45 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 21:45 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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