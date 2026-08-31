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ประวัติ ทนายอาร์ม มือกฎหมายสายลุย บุกโหนกระแสช่วย ‘ยัต’ ดีกรีไม่ธรรมดา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 16:35 น.
ประวัติ ทนายอาร์ม ทนายของ ยัต ชัยโสโร

เปิดประวัติ ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ มือกฎหมายของ ‘ยัต ชัยโสโร’ เคลียร์ศึกเพื่อนรัก ดีกรีไม่ธรรมดา เจ้าของผลงานหนังสือ “แก้ เกม โกง”

รายการโหนกระแสร้อนแรงต่อเนื่องสำหรับประเด็นความขัดแย้งระหว่างสองเพื่อนสนิท ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร วันนี้มีคนดูในยูทูปสูงถึง 1.2 ล้านคน ล่าสุด ยัต เดินทางไปออกรายการโหนกระแส พร้อมด้วย ทนายอาร์ม หรือ ศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความส่วนตัว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงโต้กลับอีกฝ่าย

ทนายอาร์มนำเอกสารท้ายคำฟ้องมาเปิดเผยกลางรายการ เพื่อยืนยันว่า ยัต ไม่ได้ยื่นฟ้องเรียกเงิน 20 ล้านบาทตามที่ต้าเคยกล่าวอ้าง ฝั่งต้าและทนายไข่มุกยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิด โดยต้าอธิบายสาเหตุว่าเอกสารโนติสที่ส่งมาระบุตัวเลขความเสียหาไว้ชัดเจน จึงกังวลว่าหากคดีอาญาสิ้นสุดลงอาจมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามมา ประกอบกับเอกสารในชั้นศาลระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายเอาไว้ ทำให้เข้าใจผิดว่าจะถูกฟ้องเรียกเงินจำนวนนั้น

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จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของทนายอาร์ม เขาระบุประวัติไว้ว่า จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมธิราช และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ส่วนประสบการณ์ทำงานนั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมายและการประกันภัยรถยนต์ (ตั้งแต่ 2 มี.ค. 2020 – ปัจจุบัน) และเป็นกรรมการผู้จัดการ รถยกแทงโก้ (ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2020 – ปัจจุบัน)

นอกจากมีความเชี่ยวชาญด้านการทำงานกฏหมายแล้ว เจ้าตัวยังเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ “แก้ เกม โกง” ซึ่งมีเนื้อหาเจาะลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัยในการเรียกค่าเสียหาย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปและทนายความที่ต้องการศึกษาข้อมูลด้านนี้เพิ่มเติม

สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลหรือความรู้เรื่องกฎหมายต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก Attorney Arm Wongsakorn

ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
หนังสืออของ ทนายอาร์ม
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ประวัติ ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี-4
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี-3
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี-2
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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