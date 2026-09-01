ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ก.ย. 69 (1/9/69)
- รางวัลที่ 1 : 417212
- เลขหน้า 3 ตัว : 257 – 346
- เลขท้าย 3 ตัว : 136 – 740
- เลขท้าย 2 ตัว : 04
หากท่านถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
หรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากขึ้นเงินรางวัลกับธนาคาร สามารถขึ้นเงินรางวัลได้เฉพาะงวดปัจจุบันยกเว้นรางวัลที่ 1
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
งวดประจำวันที่ 16 ส.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 004615
- เลขหน้า 3 ตัว: 731 – 429
- เลขท้าย 3 ตัว: 937 – 094
- เลขท้าย 2 ตัว: 53
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 932479
- เลขหน้า 3 ตัว: 413 – 672
- เลขท้าย 3 ตัว: 154 – 039
- เลขท้าย 2 ตัว: 69
งวดประจำวันที่ 16 ก.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 639214
- เลขหน้า 3 ตัว: 683 – 709
- เลขท้าย 3 ตัว: 746 – 427
- เลขท้าย 2 ตัว: 71
งวดประจำวันที่ 1 ก.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 751495
- เลขหน้า 3 ตัว: 001 – 980
- เลขท้าย 3 ตัว: 304 – 531
- เลขท้าย 2 ตัว: 62
งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69
- รางวัลที่ 1: 287184
- เลขหน้า 3 ตัว: 758 – 434
- เลขท้าย 3 ตัว: 007 – 721
- เลขท้าย 2 ตัว: 48
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