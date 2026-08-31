“บอนนี่ บลู” เผยคลอดลูกแล้ว หลังแซ่บผู้ชาย 400 คน ยังไม่รู้พ่อเด็กเป็นใคร
บอนนี่ บลู เผยคลอดลูกแล้ว หลังแซ่บผู้ชาย 400 คน โดยไม่ได้ป้องกัน จนตั้งท้อง ยังไม่รู้พ่อเด็กเป็นใคร เผยสุขภาพเด็กแข็งแรงดี
ถ้ายังจำกันได้กับ บอนนี่ บลู หรือชื่อจริง เทีย บิลลินเกอร์ อดีตดาว OnlyFans ที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นฉาวหลังจากที่ถ่ายคลิป มีเซ็กส์กับผู้ชายกว่า 1,000 คนใน 12 ชั่วโมง ก่อนจะจัดอีเว้นท์มีสัมพันธ์สวาทกับผู้ชาย 400 คนโดยไม่ได้ป้องกันจนตั้งท้องนั้น
ล่าสุดเว็บไซต์ เดลี่สตาร์ ระบุว่าเธอได้ให้กำเนิดเด็กแล้ว โต้กระแสข่าวว่าเธอแกล้งท้อง ซึ่งเธอระบุว่าประสบการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เธอคิด ซึ่งเธอยืนยันว่าลูกของเธอสุขภาพแข็งแรงดี
ซึ่งเธอบอกด้วยว่า ตราบใดที่เด็กได้รับอาหาร ทำความสะอาดร่างกาย และจับเรอเรียบร้อยแล้ว พวกเขาก็จะเอาแต่นอนหลับ ซึ่งมันเป็นภาพที่น่าทึ่งและน่าเอ็นดูมาก
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าพ่อของเด็กคือใคร ซึ่งก่อนหน้านี้พ่อเด็กที่ระบุตัวได้บินหนีออกนอกประเทศ
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