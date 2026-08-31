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“มาดูโร” โพสต์ภาพตนเองในเรือนจำ หลังถูกกองทัพสหรัฐฯคุมตัว ลั่นยังเข้มแข็ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 15:30 น.

มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา โพสต์ภาพตนเองในเรือนจำ หลังถูกกองทัพสหรัฐฯคุมตัว ลั่นยังเข้มแข็ง และเวเนซุเอลจะกลับมายืนหยัดอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สำนักข่าว CBS รายงานว่านายนิโคลัส มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ได้โพสต์รูปตนเองขณะอยู่ในเรือนจำรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่โดนกองทัพสหรัฐฯบุกเข้าคุมตัว เมื่่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

โดยมาดูโรบอกว่า เขาได้ส่งภาพนี้ให้หลานของเขา และขออุทิศให้กับคนดีที่รักพวกเรา อยากให้คุณรู้ไว้ว่าเรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคง โดยมีหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักของคุณ เราจะยังคงเข้มแข็ง สงบมั่น และเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา พระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง และเวเนซุเอลาจะลุกขึ้นยืนหยัดได้อีกครั้ง

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แม้ว่าภาพดังกล่าวจะถูกโพสต์ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม แต่หากดูวันที่ที่ปรากฎในรูปภาพระบุว่าภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศเวเนซุเอลาเผชิญกับแผ่นดินไหวและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,500 ศพ

ทั้งนี้มีรายงานว่านายมาดูโรไม่อนุญาตให้เข้าถึงหนังสือพิมพ์หรืออินเตอร์เน็ตในเรือนจำ เขาได้รับอนุญาตให้พูดคุยทางโทรศัพท์กับครอบครัวและทนายความได้เป็นเวลาประมาณ 300 นาทีต่อเดือน โดยจำกัดเวลาสูงสุดไม่เกิน 15 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง

ก่อนหน้านี้ นายนิโคลัส มาดูโร พร้อมภริยาขึ้นศาลเป็นครั้งแรก หลังจากที่ถูกกองกำลังสหรัฐฯคุมตัวมา ซึ่งนายมาดูโรได้ปฏิเสธข้อกล่าวหายาเสพติด อาวุธ และการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมแล้ว 4 กระทง พร้อมกล่าวว่าเขาบริสุทธิ์และเป็นคนดี โดยเขาพยายามกล่าวประโยคดังกล่าวซ้ำๆและพยายามพูดทับผู้พิพากษา ทั้งนี้ข้อหาที่นายมาดูโรถูกตั้งนั้น ทั้งหมดมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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