“มาดูโร” โพสต์ภาพตนเองในเรือนจำ หลังถูกกองทัพสหรัฐฯคุมตัว ลั่นยังเข้มแข็ง
มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา โพสต์ภาพตนเองในเรือนจำ หลังถูกกองทัพสหรัฐฯคุมตัว ลั่นยังเข้มแข็ง และเวเนซุเอลจะกลับมายืนหยัดอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สำนักข่าว CBS รายงานว่านายนิโคลัส มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ได้โพสต์รูปตนเองขณะอยู่ในเรือนจำรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่โดนกองทัพสหรัฐฯบุกเข้าคุมตัว เมื่่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
โดยมาดูโรบอกว่า เขาได้ส่งภาพนี้ให้หลานของเขา และขออุทิศให้กับคนดีที่รักพวกเรา อยากให้คุณรู้ไว้ว่าเรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคง โดยมีหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักของคุณ เราจะยังคงเข้มแข็ง สงบมั่น และเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา พระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง และเวเนซุเอลาจะลุกขึ้นยืนหยัดได้อีกครั้ง
แม้ว่าภาพดังกล่าวจะถูกโพสต์ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม แต่หากดูวันที่ที่ปรากฎในรูปภาพระบุว่าภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศเวเนซุเอลาเผชิญกับแผ่นดินไหวและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,500 ศพ
ทั้งนี้มีรายงานว่านายมาดูโรไม่อนุญาตให้เข้าถึงหนังสือพิมพ์หรืออินเตอร์เน็ตในเรือนจำ เขาได้รับอนุญาตให้พูดคุยทางโทรศัพท์กับครอบครัวและทนายความได้เป็นเวลาประมาณ 300 นาทีต่อเดือน โดยจำกัดเวลาสูงสุดไม่เกิน 15 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
ก่อนหน้านี้ นายนิโคลัส มาดูโร พร้อมภริยาขึ้นศาลเป็นครั้งแรก หลังจากที่ถูกกองกำลังสหรัฐฯคุมตัวมา ซึ่งนายมาดูโรได้ปฏิเสธข้อกล่าวหายาเสพติด อาวุธ และการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมแล้ว 4 กระทง พร้อมกล่าวว่าเขาบริสุทธิ์และเป็นคนดี โดยเขาพยายามกล่าวประโยคดังกล่าวซ้ำๆและพยายามพูดทับผู้พิพากษา ทั้งนี้ข้อหาที่นายมาดูโรถูกตั้งนั้น ทั้งหมดมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต
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