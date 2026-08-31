“กบ ปภัสรา” สุดยอดภรรยา ดูแล “เอ๋ พรเทพ” ช่วงป่วยติดเตียง 8 เดือน ไม่จ้างพยาบาล

กบ ปภัสรา เปิดใจครบรอบแต่งงาน 27 ปี ย้อนช่วงเวลาที่สามีป่วยหนักนานถึง 8 เดือน ยืนยันเฝ้าไข้ด้วยตัวเองทุกคืน ไม่ยอมจ้างพยาบาลพิเศษ พร้อมนิยามความต่างระหว่างคำว่าชีวิตคู่กับคู่ชีวิต
กบ ปภัสรา และ เอ๋ พรเทพ เตชะไพบูลย์ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาครบ 27 ปี มีลูกสาวคนเดียวคือ น้องเหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์ ซึ่งปัจจุบันเดินตามรอยคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงแล้ว ทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคู่ที่ผ่านบททดสอบหนักที่สุดในรอบหลายปี เมื่อผู้เป็นทั้งสามีและพ่อ ล้มป่วยจนลุกไม่ได้นานถึง 8 เดือน
กบเล่าว่า ทั้งสองรู้จักกันเพียง 2 เดือนก่อนตัดสินใจแต่งงาน เรียนรู้กันมาเรื่อยมาตลอด 27 ปี “ความรักของเราไม่เก่าลงไปเลย 27 ปีเรามีแต่รักกันมากขึ้น” ครอบครัวยึดหลักง่าย ๆ คือรู้จักรัก รู้จักให้ ให้อภัยกัน และคุยกันทุกเรื่อง
เมื่อมีลูกสาวเข้ามาเป็นสมาชิกคนที่ 3 ความรักของทั้งคู่ไม่ได้ลดลง ลูกคือลมหายใจของพ่อแม่ แม้จะทุ่มเทให้ลูกเต็มร้อย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็ไม่เคยบกพร่อง
จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อเอ๋ พรเทพ ล้มป่วย จากคนที่สุขภาพแข็งแรงกลับกลายเป็นผู้ป่วยที่ลุกจากเตียงไม่ได้ กบยอมรับว่าช่วงแรกรู้สึกงงและจิตตก เพราะไม่เคยเจอความทุกข์ลักษณะนี้มาก่อน ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเอง
“วันหนึ่งเราจะมาเห็นคำว่าชีวิตคู่กับคู่ชีวิต มันไม่เหมือนกัน” กบกล่าว พร้อมเล่าว่าช่วงนั้นโรงพยาบาลกลายเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ทั้งที่งานของตนและของลูกสาวเดินหน้าอยู่ตลอด
สิ่งที่กบยืนยันมาโดยตลอดคือไม่ยอมจ้างพยาบาลพิเศษมาเฝ้าไข้แทน แม้สามีจะเกรงใจและเสนอให้จ้าง เพราะเห็นว่าภรรยาต้องทำงานหนักอยู่แล้ว “ไม่ เป็นหน้าที่ของกบ ไม่ใช่หน้าที่พยาบาล”
ครอบครัวใช้วิธีสลับกันดูแล โดยวันธรรมดาน้องเหนือจะมาเฝ้าพ่อแทนแม่ เพื่อให้กบออกไปดูกองถ่าย ส่วนช่วงเย็นลูกสาวจะมานอนเฝ้าต่อ กบบอกว่าแม้จะเหนื่อย แต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุข ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตคู่มากขึ้น
ด้านเอ๋เล่าถึงช่วงที่ตัวเองนอนติดเตียงว่า ภรรยาเป็นคนทุ่มเทให้ครอบครัว มาเยี่ยมทุกวันตลอด 8 เดือนที่เขาลุกไม่ได้ ความอบอุ่นจากภรรยา ลูกสาวคือสิ่งที่พาให้ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ แม้ทุกวันนี้ร่างกายจะยังไม่กลับมาดีเหมือนเดิมก็ตาม
เอ๋ยังบอกด้วยว่าการมีครอบครัวคอยดูแลในวัยที่อายุมากขึ้น สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจได้มากกว่าการมีพยาบาลมาดูแล ส่วนความรักที่มีต่อภรรยานั้นไม่เคยเปลี่ยน “วันแรกจนถึงวันนี้ ขนาดอยู่ใกล้ ๆ ยังคิดถึงเลย”
สิ่งที่ทั้งคู่เป็นห่วงมากที่สุดในเวลานี้กลับไม่ใช่ตัวเอง แต่เป็นลูกสาวที่กำลังออกไปเผชิญโลกภายนอก เอ๋บอกว่าไม่รู้ว่าลูกจะต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่หวังว่าทุกอย่างจะกลายเป็นบทเรียนให้แก้ปัญหาได้ “ล้มลงไป ยูลุกขึ้นมา เราอยู่ข้างหลังแล้วผลักดันแน่นอน”
ขณะที่กบฝากสื่อมวลชน ช่างภาพ และแฟนคลับ ให้ช่วยดูแลลูกสาวแทนเธอ เนื่องจากตัวเองต้องดูแลสามีเป็นหลัก
ด้านน้องเหนือ ดิสรยา กล่าวถึงพ่อแม่ว่า ทุกวันนี้ยังขาดทั้งสองคนไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีพ่อกับแม่ก็ไม่มีตัวเองในวันนี้ แม้จะทำหลายอย่างด้วยตัวเองได้แล้ว แต่เส้นทางที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้เพราะพ่อแม่คอยสนับสนุนและเดินไปด้วยกัน
ลูกสาวคนเดียวของบ้านทิ้งท้ายว่า เชื่อว่าวันหนึ่งจะเติบโตและยืนด้วยขาตัวเองได้จนพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอีก และตั้งใจจะทำให้ทั้งสองคนภูมิใจให้ได้
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