ทนายอาร์ม ยืนยัน ยัต ชัยโสโร ไม่ได้ฟ้อง 20 ล้าน ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ แค่เข้าใจผิด
ทนายอาร์ม งัดหลักฐายยืนยัน ยัต ชัยโสโร ไม่ได้ฟ้อง 20 ล้านบาท ฝั่ง “ต้า เฟ็ดเฟ่” เข้าใจผิด เพราะโนติสระบุความเสียหาย กังวลจะถูกเรียกค่าเสียหาย
วันนี้ (31 สิงหาคม 2569) ยัต ชัยโสโร พร้อม ทนายอาร์ม ทนายความส่วนตัว เดินทางไปร่วมรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงโต้กลับ ต้า เฟ็ดเฟ่ อดีตเพื่อนรัก อธิบายข้อมูลอีกมุมเกี่ยวกับปัญหาเงินบริษัท, เรื่องการโอนหุ้นที่ต้าอ้างว่าไม่เคยเซ็นเพราะเวลาการประชุมตรงกับเวลาที่ต้ากำลังไลฟ์สดอยู่ รวมทั้งประเด็นการฟ้องร้องเรียกเงิน 20 ล้านบาท
ในช่วงหนึ่งของรายการต้าเคยพูดว่ายัตยื่นฟ้อง 2 สำนวน สำนวนละ 10 ล้านบาท ทนายอาร์มได้นำเอกสารท้ายคำฟ้องมาเปิดเผย ยืนยันชัดเจนว่ายัตไม่ได้ฟ้องเรียกเงิน 20 ล้านบาทตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง
ฝั่งต้าและทนายไข่มุกยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิด ฝ่ายชายอธิบายสาเหตุที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เอกสารโนติสที่ส่งมาระบุตัวเลขความเสียหาย 10 ล้านบาทชัดเจน ทำให้กังวลว่าหากคดีอาญาสิ้นสุดอาจมีการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายตามมา ประกอบกับเอกสารในชั้นศาลมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายระบุไว้ ทำให้เขาเข้าใจว่าตนเองถูกฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าว
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