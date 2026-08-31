ข่าวการเมือง
“อนุทิน” เห็นด้วยตนหน้าเหมือนเด็กที่เป็นไวรัล เหมือนกว่าตอนตนเป็นเด็กอีก
อนุทิน เห็นด้วยตนหน้าเหมือนเด็กที่เป็นไวรัล โพสต์เทียบภาพตนเอง บอกเหมือนกว่าตอนตนเป็นเด็กอีก นึกว่าเป็น Mini me
กลายเป็นกระแสไวรัลสร้างรอยยิ้มบนโลกออนไลน์ หลังจากมีการแชร์คลิปวิดีโอของเด็กน้อยรายหนึ่ง ซึ่งมีหน้าตานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
โดยล่าสุดนายอนุทินได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมนำรูปตนเองไปเทียบกับเด็กคนดังกล่าว และแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่า “อืมมม…เหมือนกว่าเราตอนเป็นเด็กจริงๆ #Minime (ฉันไซส์มินิ)”
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หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นและแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมาก
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