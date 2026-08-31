“แอม” ภรรยา “ยัด ชัยโสโร” ยืนยัน “ต้า เฟ็ดเฟ่” ขอออกจากบริษัทเอง ไม่เอาอะไรเลย
“แอม” ภรรยา “ยัด ชัยโสโร” ยืนยัน “ต้า เฟ็ดเฟ่” ขอออกจากบริษัทเอง ไม่เอาอะไรเลย ฝั่งต้าสวน ที่ยอมคุยด้วยเพราะรำคาญ
แอม ภรรยาของยัต ได้ชี้แจงในรายการ โหนกระแส หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ ต้า ได้ออกมาชี้แจงในรายการ ซึ่งทาง แอม ยืนยันว่า ต้า เป็นคนขอออกจากบริษัทโดยที่ไม่เอาอะไรเลย
แอม กล่าวว่า “พี่ต้าเขาพูดมาแบบนี้ แต่เราคุยกันหมายถึงการคุย หนูมั่นใจในตัวเองว่าหนูคุยกับพี่ต้าหลายรอบมาก แม้กับวันที่เขายังยืนกรานว่าเขาขอออก ยังไงก็ขอออก หนูบอกกับเขาด้วยซ้ำเป็นคำพูดว่า “พี่ถ้าพี่ออกทรัพย์สินทุกอย่างพี่จะเอายังไง จะแบ่งกันยังไง พี่บอกหนูได้เลยนะ”
ตอนนั้นไม่ได้อยู่กับที่พี่ยัด แอมมั่นใจมากว่าแอมคุย แล้วเขาก็ยังยืนคำเดิมว่า “พี่เอาอะไรเลยครับ” ซึ่งแอมบอกกับทุกคนที่แอมเจอจริง ๆ พี่ต้ารักพี่ยัดมาก พี่ยัดก็รักพี่ต้ามากจริง ๆ เราเห็นอย่างนั้นจริง ๆ เพราะบางครั้งเขาคุยกันสองคน เราก็ไม่เห็นถึงบริบทที่เขาคุยกันแบบส่วนตัวด้วย แต่อันนี้ที่แอมอยู่ในบริบทนั้นด้วย แอมก็จะยืนยันว่าเป็นแบบนั้นจริง ๆ
ไทม์ไลน์ตอนนั้นพี่ต้าก็ยืนยันกับแอมจริง ๆ ว่าพี่ไม่เอาอะไรเลย เพราะแอมพูดว่า พี่ถ้างั้นถ้าพี่ออกพี่จะเอาอะไรไหม ถ้าเป็นเงินสดในบัญชีเรามาดูกันเลยว่ายังไง แต่ถ้าเป็นเรื่องทรัพย์หรืออะไร เราค่อยว่ากันได้ไหม เพราะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ”
ต่อมา ต้า ได้กล่าวถึงแอมว่า “วันนั้นที่พี่คุยกับหนู หนูไม่เกี่ยว เราเปิดบริษัทคู่กัน พี่คุยกับหนูเพราะว่าพี่รำคาญ เราต้องตกลงกันสองกัน เราเจ้าของคู่กัน” ขณะที่แอมยืนยันว่าอยากให้ทั้งสองคนคุยกัน เพราะตนก็อยู่กับต้ามานานก็เลยเอาตัวเองเข้าไปคุยให้ทั้งสองคนพูดคุยกัน
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