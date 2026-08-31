การเงินเศรษฐกิจ

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือน ก.ย. 69 เช็กวันโอนเข้าบัญชีที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 14:35 น.
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือน ก.ย. 69 เช็กวันโอนเข้าบัญชีที่นี่

กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินกลุ่มเปราะบาง 3 รายการ เดือนกันยายน 2569 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็กวันโอน อัตราเงิน และช่องทางลงทะเบียนครบที่นี่

ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเตรียมตรวจสอบบัญชีได้ หลังกรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินสวัสดิการ 3 รายการหลัก ประจำเดือนกันยายน 2569 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปกครองเด็กแรกเกิดที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว

ปฏิทินโอนเงินกลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569

กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2569 งวดเดือนกันยายน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569

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โดยปกติกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสวัสดิการทั้ง 3 รายการในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลื่อนการจ่ายให้เร็วขึ้น สำหรับเดือนกันยายน 2569 วันที่ 10 ตรงกับวันทำการปกติ จึงโอนตามกำหนดเดิม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้เท่าไหร่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายในลักษณะขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้

ช่วงอายุ เบี้ยยังชีพต่อเดือน
60-69 ปี 600 บาท
70-79 ปี 700 บาท
80-89 ปี 800 บาท
90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท

ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ตามช่องทางดังนี้

  • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • ต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กรณีมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9

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เบี้ยความพิการ ได้เท่าไหร่

เบี้ยความพิการแบ่งอัตราการจ่ายตามช่วงอายุของผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ดังนี้

  • ผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเดือนละ 1,000 บาท
  • ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 800 บาท

สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนแยกอีกรอบ ไม่ได้รวมมากับการโอนวันที่ 10

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เท่าไหร่

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจ่ายในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อเด็ก 1 คน ครอบคลุมเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ในครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิ

สำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 0 2651 6902, 0 2651 6534, 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือสายด่วน 1300 ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ตลอด 24 ชั่วโมง

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือน ก.ย. 69 เช็กวันโอนเข้าบัญชีที่นี่

เงินไม่เข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร

ผู้มีสิทธิที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเงินโอนเข้าบัญชีในวันที่กำหนด ควรตรวจสอบเบื้องต้นว่าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ยังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และข้อมูลทะเบียนราษฎรเป็นปัจจุบันหรือไม่ จากนั้นติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนไว้ ได้แก่ สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลและ อบต. ในต่างจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 14:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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