เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือน ก.ย. 69 เช็กวันโอนเข้าบัญชีที่นี่

กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินกลุ่มเปราะบาง 3 รายการ เดือนกันยายน 2569 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็กวันโอน อัตราเงิน และช่องทางลงทะเบียนครบที่นี่
ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเตรียมตรวจสอบบัญชีได้ หลังกรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินสวัสดิการ 3 รายการหลัก ประจำเดือนกันยายน 2569 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปกครองเด็กแรกเกิดที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว
ปฏิทินโอนเงินกลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569
กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2569 งวดเดือนกันยายน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569
โดยปกติกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสวัสดิการทั้ง 3 รายการในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลื่อนการจ่ายให้เร็วขึ้น สำหรับเดือนกันยายน 2569 วันที่ 10 ตรงกับวันทำการปกติ จึงโอนตามกำหนดเดิม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้เท่าไหร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายในลักษณะขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้
|ช่วงอายุ
|เบี้ยยังชีพต่อเดือน
|60-69 ปี
|600 บาท
|70-79 ปี
|700 บาท
|80-89 ปี
|800 บาท
|90 ปีขึ้นไป
|1,000 บาท
ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ตามช่องทางดังนี้
- กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
กรณีมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9
เบี้ยความพิการ ได้เท่าไหร่
เบี้ยความพิการแบ่งอัตราการจ่ายตามช่วงอายุของผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ดังนี้
- ผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเดือนละ 1,000 บาท
- ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 800 บาท
สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนแยกอีกรอบ ไม่ได้รวมมากับการโอนวันที่ 10
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เท่าไหร่
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจ่ายในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อเด็ก 1 คน ครอบคลุมเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ในครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิ
สำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 0 2651 6902, 0 2651 6534, 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือสายด่วน 1300 ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ตลอด 24 ชั่วโมง
เงินไม่เข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร
ผู้มีสิทธิที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเงินโอนเข้าบัญชีในวันที่กำหนด ควรตรวจสอบเบื้องต้นว่าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ยังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และข้อมูลทะเบียนราษฎรเป็นปัจจุบันหรือไม่ จากนั้นติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนไว้ ได้แก่ สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลและ อบต. ในต่างจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน
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