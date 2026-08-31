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เปิดแชท ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอโทษเพื่อนเบิกเงินบริษัท 6 รอบ ยอมรับผิด ทำเพราะช็อต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 15:19 น.
ยัต แฉแชท ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอโทษเบิกเงินบริษัท 6 รอบ

ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอโทษเพื่อนเบอกเงินบริษัท 6 ครั้งรวม 2 แสนบาท ยอมรับทำไปเพราะเงินช็อตและเห็นว่าบริษัทปิดนานแล้ว สัญญาจะหาเงินมาผ่อนทุกบาท

จากกรณีที่ ยัต ชัยโสโร หอบหลักฐานเปิดปมใหม่เผย ต้า เฟ็ดเฟ่ เคยสัญญาว่าจะจะแบ่งเงินบริษัทเฟ็ดเฟ่ให้เพื่อน 9 คนเท่า ๆ กัน หลังจากแก๊งเฟ็ดเฟ่แยกทางกัน ต้าและยัตแยกตัวออกมาทำช่อง ชัยโสโร ด้วยกัน จู่ ๆ วันหนึ่งพนักงานบัญชีมาบอกยัตว่าเงินในบริษัทหายไป ซึ่งคนเดียวที่มีอำนาจการโอนเงินออกคือ ต้า โดยมีการเบิกเงินออกประมาณ 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 แสนบาท ในเวลา 5 เดือนติดต่อกัน

ฝั่ง ต้า เฟ็ดเฟ่ ยอมรับว่าตนเป็นคนเบิกเงินออกไปจริง ด้วยสาเหตุที่ว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินของตนเองจากหุ้นที่ถือ ขึ้นอยู่กับว่าตนจะแบ่งให้เพื่อนหรือไม่ให้ก็ได้ ประกอบกับในวันที่ลำบากถูกลดเงินเดือนจากตอนแรก 150,000 บาท เหลือเพียง 40,000 บาท เมื่อหากภาษีต่าง ๆ แล้วเหลือประมาณ 37,000 บาท อีกทั้งพ่อก็ล้มป่วยจึงเบิกเงินออกมา

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ในรายการโหนกระแส ยัต ชัยโสโร เปิดแชทที่ ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอโทษหลังเบอกเงินจากบริษัท ระบุว่า

“เรื่องคือ กูยักยอกเงินในบัญชีเฟ็ดเฟ่ กูทําเหมือนไอ้วาว 6 รอบเป็นเงิน 206,000 บาท

เริ่มจาก กูเอาสมุดไปจ่ายภาษีทุกเดือนตลอด 6 ปี ค่าส่งเอกสารค่าผู้สอบ ค่านู่นนี่ วันหนึ่งกูเงินช็อต น้องขอยืมเงินกูไปธนาคารไปจ่ายภาษีพอดี กูเลยเริ่มจากยืม 14,500 บาท จากนั้นได้ใจ เงินไม่มีด้วย เงินมันยั่ว สมุดอยู่ที่กู บริษัทปิดมาแล้ว 6 ปีไม่ได้มีใครสนใจแล้ว กูเอาได้นี่หว่าก็เลยเอาอีก 5 ครั้ง

กูขอโทษทุกคนด้วย

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ยัตเป็นคนดีอยู่ฝั่งความถูกต้อง ไม่เข้าข้างกู เข้าข้างพวกมึงนะ คนที่พวกมึงคิดว่ามันไม่ดีแต่จริง ๆ มันเป็นคนดี คนที่ห่วงพวกมึงจริง ๆ คือ ยัต

กูจะหามาคืนทุกบาท แต่ขอทยอยผ่อนคืนนะ @All”

ยัต เปิดแชท ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอโทษเบิกเงินบริษัท
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ต้า เฟ็ดเฟ่ และยัต
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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