ประกาศปิด “น้ำตกโกรกอีดก” จ.สระบุรี ชั่วคราว เหตุฝนตกต่อเนื่อง-น้ำป่าไหลหลาก
ประกาศปิด “น้ำตกโกรกอีดก” จ.สระบุรี งดท่องเที่ยวชั่วคราว เหตุฝนตกต่อเนื่อง-น้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 69
เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – Khao Yai National Park โพสต์ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก จังหวัดสระบุรี โดยระบุว่า
ด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกโกรกอีดก ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำในลำห้วยมีความเชี่ยวกราก และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่น้ำตกโกรกอีดก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว จึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอีดกเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 – 1 กันยายน 2569 เป็นเวลา 2 วัน
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและติดตามสถานการณ์ได้ทางเพจ Facebook : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – Khao Yai National Park หรือโทรศัพท์หมายเลข 08 6092 6527 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569
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