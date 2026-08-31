ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมเนปาล-ทิเบต ทะลุ 919 ศพ เร่งเปิดทางช่วยคนงานในอุโมงค์ส่งน้ำ
ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมเนปาล-ทิเบต ทะลุ 919 ศพ เร่งเปิดทางช่วยคนงานในอุโมงค์ส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า เชื่อว่าอาจจะมีคนติดอยู่ 900 ราย
จากกรณีน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทางการเนปาลระบุว่าเป็นผลพวงจากดินถล่มจากที่น้ำแข่งจากเขาถล่มลงมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CNN รายงานคืบหน้าว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าวขยับขึ้นเป็น 919 ศพ โดยแบ่งเป็นฝั่งเนปาล 903 ศพ และ ฝั่งทิเบต 16 ศพ
ขณะที่ยอดผู้สูญหายฝั่งเนปาลมีผู้สูญหายขยับเป็น 4,247 ราย มีชาวต่างชาติในจำนวนดังกล่า 592 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันอาทิตย์ที่รายงานว่ามีผู้สูญหาย 2,502 ราย พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วมากกว่าหมื่นราย ขณะที่ทางทิเบตระบุว่ามีผู้สูญหาย 546 ราย
นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เนปาลเร่งเปิดทางอุโมงค์ส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีคนติดอยู่ในนั้นมากถึง 900 คน โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับภารกิจนี้มากที่สุด
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