ต้า เฟ็ดเฟ่ ยอมรับเบิกเงิน 2 แสนจากบริษัท เพราะถูกลดเงินเดือน-พ่อป่วย
ต้า เฟ็ดเฟ่ เผยสาเหตุเบิกเงิน 2 แสนจากบริษัทเฟ็ดเฟ เพราะถูกลอดเงินเดือนจาก 1.5 แสนเหลือ 40,000 บาท ประกอบกับพ่อป่วย ชี้เป็นเงินตามหุ้นที่ถือ ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เพื่อนหรือไม่ให้ก็ได้
ขอชี้แจงอีกมุม ยัต ชัยโสโร เยือนรายการโหนกระแส หลังให้สัญญากับ หนุ่ม กรรชัย ว่าจะมาอธิบายในมุมของตนเอง เผยว่าสิ่งที่ ต้า เฟ็ดเฟ่ เคยพูดนั้นไม่ใช่เรื่องจริง โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้น ต้าเคยบอกว่าเฟ็ดเฟ่นั้นเป็นของทุกคน ซึ่งเงินปันผลที่ได้อีกฝ่ายจะแบ่งให้เพื่อนทั้ง 9 คนแบบเท่า ๆ กัน
กระทั่งทุกคนเลิกทำเฟ็ดเฟ่และแยกย้ายกันไป แต่ยังช่องยังคงมีรายได้จากยอดวิวอยู่จึงมีการตกลงกันว่าจะแยกเงินบางส่วนไว้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
ช่วงที่เริ่มมีปัญหาคือช่วงต้นปีที่ต้องเคลียร์ภาษี จู่ ๆ พนักงานที่ดูแลเรื่องบัญชีในบริษัทและคอยจัดการเรื่องเอกสารของเฟ็ดเฟ่มาบอก ยัต ชัยโสโร ว่าเงินของเฟ็ดเฟ่หาย ตนก็สงสัยว่าเงินหายได้อย่างไรจึงลองไปตรวจสอบดู เพราะคนเดียวที่มีอำนาจการโอนเงินออกคือ ต้า เฟ็ดเฟ่ ฝั่งยัตจึงบอกให้พนักงานไปสอบถามกับต้า ตนไม่ทราบว่าทั้งสองไปคุยกันอย่างไร แต่สัมผัสได้ว่าบรรยากาศในออฟฟิศเปลี่ยนไป
เวลาผ่านไประยะหนึ่งพนักงานบัญชีและแฟนของยัตมาบอกกับตนว่าต้าเป็นคนไปกดเงินออกมาจำนวนเงินประมาณ 6 ครั้ง ในเวลา 5 เดือนติดต่อกัน รวมเป็นเงิน 2 แสนบาท ซึ่งยัตยอมรับว่า “จำนวนเงินไม่เยอะ แต่ความไว้ใจมันเยอะ ธุรกรรมทุกอย่างของชัยโสโรเปิดมา 7 ปี ผมไม่เคยไปเบอกเงินเลยสักครั้งเดียว ต้าเป็นคนทำธุรกรรมทั้งหมด ส่วนเฟ็ดเฟ่ต้าก็เป็นคนจัดการทั้งหมด”
ฝั่ง ต้า เฟ็ดเฟ่ ยอมรับว่า “ถอนเงินมาจริง มันเป็นเงินตามหุ้นที่ผมถือ มันเป็นของผมอยู่แล้ว มันอยู่ที่ว่าผมจะให้เพื่อนหรือไม่ให้ก็ได้ ตอนแรกผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน เพราะมีเงินเดือน 150,000 บาท ผมสบาย เมื่อเห็นเพื่อนอีก 7 คนลำบากผมก็แบ่งให้ แต่ในวันที่ผมลำบากคือโดนลดเงินเดือนจากแสนห้า เหลือ 40,000 บาท หากภาษีต่าง ๆ แล้วเหลือประมาณ 37,000 บาท พ่อผมก็ป่วย มันเป็นเงินเราบริษัทเราแล้วเราลำบาก จึงเบิกเงินส่วนนี้ออกมาใช้”
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