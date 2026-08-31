นายก อบต.บ้านติ้ว ถูกแทงดับ คนร้ายหวังปิดปากภรรยาด้วย โชคดีหนีได้ทัน
นายก อบต.บ้านติ้ว ถูกแทงดับ คนร้ายหวังปิดปากภรรยาด้วยโดนแทงบาดเจ็บ แต่โชคดีหนีได้ทัน ตำรวจเร่งตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ร.ต.อ.สงัด กุมภาพันธ์ พนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด 2 ราย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.40 น. จึงรีบลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านในพื้นที่ หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ก่อนพบ นายหลักทรัพย์ คำโสม อายุ 61 ปี เจ้าของบ้านและมีตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ถูกอาวุธมีดแทงที่คอ หัวใจ ลิ้นปี่ ใต้ลิ้นปี่หน้าอก หน้าท้อง จำนวนหลายแผลได้รับบาดเจ็บสาหัส และภรรยาชื่อ นางสมจิตร คำโสม อายุ 60 ปี ถูกแทงได้รับบาดเจ็บเช่นกัน เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหล่มสัก กระทั่งต่อมาไม่นาน นายหลักทรัพย์ ได้เสียชีวิตจากการทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียเลือดจำนวนมาก
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. จนถึงประมาณ 21.40 น. ได้มีคนร้ายมาพบและนั่งพูดคุยธุระกับนายหลักทรัพย์ที่โซฟาโซนรับแขกบริเวณโรงจอดรถยนต์ กระทั่งช่วงเกิดเหตุคนร้ายได้ควักมีดกระหน่ำแทงร่างนายหลักทรัพย์ ก่อนที่จะส่งเสียงร้องโอดโอยให้คนช่วยเหลือ ทำให้ภรรยาได้ยินเสียงจึงวิ่งมาดู ทำให้คนร้ายหันมาใช้มีดแทง หวังฆ่าปิดปากอีกคน แต่นางสมจิตร สามารถเอาตัวรอดได้ ก่อนวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในบ้าน ก่อนล็อคประตูและรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือ ขณะที่คนร้ายพาตัวนายหลักทรัพย์ออกจากจุดเกิดเหตุประมาณ 30 เมตร ก่อนหลบหนีไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง จะต้องสอบปากคำนางสมจิตรว่าใครเป็นคนก่อเหตุ และมีสาเหตุขัดแย้งเรื่องอะไรเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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