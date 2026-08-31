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“โค้ชด่วน” ยินดีร่วมนักกีฬา หลังคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จ พูดสั้น ๆ “พวกเธอคู่ควร”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 13:11 น.

“โค้ชด่วน” ยินดีร่วมนักกีฬา หลังคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จ ชื่นชมที่เชื่อว่าความฝันจะเป็นจริง ก่อนปิดท้ายสั้น ๆ “พวกเธอคู่ควร”

“โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม หลังทัพนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมตั๋วเข้าแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยระบุข้อความว่า

“ขอชื่นชมจากหัวใจ…ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้า และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากวันใดวันหนึ่ง แต่มาจากความพยายามที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จากวันที่ยังไม่มีใครรู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร จากวันที่ต้องพบกับความกดดัน ความผิดหวัง อุปสรรค และคำถามมากมาย

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แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอมีเหมือนกันมาตลอด คือ “ความเชื่อ” เชื่อว่าเราสามารถไปได้ไกลกว่านี้ เชื่อว่าความพยายามจะพาเราไปถึงเป้าหมาย และเชื่อว่าสักวันหนึ่ง…ความฝันที่จะไปสู่โอลิมปิกจะเป็นจริง

เส้นทางนี้ไม่เคยง่าย และไม่มีใครรู้ว่าต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง ทั้งวันที่เหนื่อย วันที่เจ็บ วันที่ผิดหวัง รวมถึงวันที่ต้องอดทนและเดินหน้าต่อ ทั้งที่ยังมองไม่เห็นปลายทาง แต่พวกเธอยังคงทำต่อไป ฝึกต่อไป พัฒนาตัวเองต่อไป สิ่งที่เห็นในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ พวกเธอคู่ควร”

โพสต์ของ โค้ชด่วน ถึงนักกีฬาวอลเลย์บอล
IG/ danai__express

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งชัชชุอร โมกศรี, ณัฐณิชา ใจแสน, หัตถยา บำรุงสุข, อัจฉราพร คงยศ, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, จิดาภา นาหัวหนอง ซึ่งล้วนเคยร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติและลงแข่งขันภายใต้การคุมทีมของโค้ชด่วนมาก่อน โดยนักกีฬาเหล่านี้ต่างเข้ามาแสดงความขอบคุณที่ช่วยสร้างทีมให้แข็งแกร่ง และยังคงอยู่เคียงข้างนักกีฬาทุกคน

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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