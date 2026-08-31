อาจารย์หมอ โต้ไม่ได้พูด “อนาคตผมยังอีกไกล” ยืนยันลงไปช่วยนักศึกษาที่ถูกชนทันที
อาจารย์หมอ โต้ไม่ได้พูด อนาคตผมยังอีกไกล นึกไม่ออกว่าพูดตอนไหน ยืนยันลงไปช่วยนักศึกษาที่ถูกชนทันที และไม่ได้มีเจตนาหลบหนี
จากกรณีที่ครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสรุปคดี หลังรถเก๋งที่คู่กรณีถูกระบุว่าเป็น อาจารย์แพทย์ ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 3 คนบริเวณแยกบายพาสนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ส่งผลให้เสียชีวิต 2 ศพและบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย
ซึ่งมีรายงานว่าเพื่อนผู้เสียชีวิตได้ออกมาโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมแฉว่า แพทย์คู่กรณีได้พูดกับตำรวจในทำนองว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” และพูดกับแม่ผู้เสียชีวิตว่า “จะให้ผมรับผิดชอบอะไรยังไง มันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด” นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวสามารถติดต่อ นายแพทย์ กมล (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นคนขับรถ เพื่อหาข้อเท็จจริง โดยระบุว่ากรณีคำพูดในกระแสข่าวไม่ทราบว่าตนเองได้พูดประโยคตามที่เป็นข่าวไปตอนไหน และนึกไม่ออกจริงๆ ว่ามีคำพูดใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ยืนยันว่าไม่ได้พูดคำดังกล่าวกับตำรวจแน่นอน เนื่องจากหลังเกิดเหตุได้ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่อาการสาหัสที่สุดทันที และได้อยู่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดยยืนยันว่าขับรถตามปกติและไม่ได้มีเจตนาหลบหนี การดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายแรก ได้โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันเกิดเหตุ เพื่อสอบถามเรื่องการจัดงานศพ และได้เดินทางไปมอบพวงหรีด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับจังหวัดน่าน และได้เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจในวันสุดท้ายด้วย
การติดตามอาการผู้เสียชีวิตรายที่สองได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยที่โรงพยาบาล รวมถึงได้พูดคุยกับครอบครัวในเบื้องต้น และให้ประสานงานผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาด้านนิติศาสตร์เพื่อคอยประสานการช่วยเหลือ เนื่องจากเข้าใจว่าครอบครัวยังอยู่ในช่วงสูญเสีย นอกจากนี้ แพทย์ได้ตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าในช่วงค่ำของอีกวัน แต่เมื่อไปถึงจึงทราบว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงแล้วในช่วงเวลาประมาณ 20:49 น.
การดูแลผู้บาดเจ็บรายที่ 3 ได้ติดตามอาการร่วมกับทีมแพทย์ผู้รักษาตลอด และมีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรวมถึงญาติ พร้อมให้การช่วยเหลือค่าเดินทางเบื้องต้น สำหรับคืบหน้าทางคดี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งรอการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
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