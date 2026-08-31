“อนุทิน” วอนสื่ออย่าถามซ้ำ ปมทุจริตสอบท้องถิ่น ถามกี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิม
อนุทิน วอนสื่ออย่าถามซ้ำ ปมทุจริตสอบท้องถิ่น ถามกี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิม ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบกว่า 5,900 รายชื่อ โดยระบุว่า ได้ข่าวว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว และมีระเบียบและกฎอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับยุบ กสถ. นายอนุทิน ถามกลับผู้สื่อข่าวว่า “ยุบได้ด้วยเหรอ” และคำถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.ท้องถิ่นหรือไม่ ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ถามกี่ครั้งก็ต้องตอบว่าเป็นไปตามกฎหมาย จะตอบแบบถูกใจไม่ได้ ต้องตอบแบบถูกหลัก เพราะการทำงานจะเอาแต่ความถูกใจอย่างเดียวมาทำงานไม่ได้
ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เรื่องทางคดี ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้ว และได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่าย ทั้งทางตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ สำนักงาน ปปง. ซึ่งติดตามเส้นทางการเงิน รวมถึงหน่วยงานที่ติดตามความผิดในส่วนของข้าราชการ โดยมีการดำเนินการครบถ้วนหมดแล้ว
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า อยากจะกราบขอความกรุณาผู้สื่อข่าว ตอบแล้วก็เสนอข่าว ให้หมดทีเดียวแล้วไม่ต้องมาถาม ซ้ำๆซากๆ เพราะถามกี่ทีก็เหมือนเดิม พร้อมย้ำว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย คนที่เกี่ยวข้อง คนที่จะถูกพาดพิง หรือคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่มีข้อยกเว้น และไม่มีอิทธิพลใดที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ พร้อมให้คำยืนยันในเรื่องนี้
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