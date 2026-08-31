ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์เดือดก่อน ‘ยัต’ มาโหนกระแส เผยทองแท้ไม่กลัวไฟ สาดได้แค่น้ำลาย
ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์เดือดก่อน ยัต ชัยโสโร ควงทนายบุกโหนกระแส ชี้แจงปมเงินและโอนหุ้นบริษัท ลั่นวาจาทองแท้ไม่กลัวไฟ สาดได้แค่น้ำลาย แต่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้
กระแสร้อนแรงต้นสัปดาห์นี้หนีไม่พ้นกรณี ยัต ชัยโสโร ยูทูปเบอร์คนดัง พร้อมทนายอาร์ม ทนายความประจำตัว ประกาศกร้าวเตรียมเอกสารขอชี้แจงความจริงปมการเบิกเงินบริษัท การเซ็นโอนหุ้น และการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ในบริษัท ยืนยันว่าสิ่งที่อดีตเพื่อนรัก ต้า เฟ็ดเฟ่ ชี้แจงข้อมูลในฝั่งของตนในรายโหนกระแสก่อนหน้านี้แทบจะไม่ใช่เรื่องจริงเลย
ก่อนเข้ารายการโหนกระแสวันนี้ (31 สิงหาคม 2569) ต้า เฟ็ดเฟ่ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความว่า “ทองแท้ไม่กลัวไฟครับ ผมมีพวกคุณ มีผู้หลักผู้ใหญ่แสดงตัวตนชัด ท่านเอ็นดูผมทุกคน ผมจะปกป้องความรักที่ทุกคนมอบส่งมาให้ผม เค้าสาดได้แค่น้ำลาย แต่เปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้ครับ ชีวิตลิขิตเองครับ”
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