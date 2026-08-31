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“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 11:47 น.

เนเน่ รอยัล กลับเข้าเรียนหนังสือแล้วที่โรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติภูเก็ต หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย เข้าสู่รอบชิงรายการ America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ทันทีภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ สร้างความดีใจให้กับชาวไทยเป็นจำนวนมาก

ซึ่งเนเน่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา เคยเปิดใจว่า เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว สิ่งแรกที่อยากทำคือ กลับไปโรงเรียน และใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน ตามปกติอีกครั้ง ก่อนกลับไปลุยรอบชิงนั้น

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ล่าสุด เนเน่ รอยัล ได้ไปเรียนหนังสือเป็นวันแรก หลังจากได้หยุดเรียนไปหลายวันเพื่อไปแข่งขันในรายการดังกล่าว ที่โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติภูเก็ต (KIS) แล้ว

ซึ่ง นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล ผู้บริหารโรงเรียน โพสต์ข้อความต้อนรับว่า «“Welcome home Praew (Nene)!! Welcome back to KIS!!! “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ยินดีต้อนรับกลับโรงเรียนนะครับลูก”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 11:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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