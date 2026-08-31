“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT
เนเน่ รอยัล กลับเข้าเรียนหนังสือแล้วที่โรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติภูเก็ต หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT
จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย เข้าสู่รอบชิงรายการ America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ทันทีภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ สร้างความดีใจให้กับชาวไทยเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเนเน่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา เคยเปิดใจว่า เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว สิ่งแรกที่อยากทำคือ กลับไปโรงเรียน และใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน ตามปกติอีกครั้ง ก่อนกลับไปลุยรอบชิงนั้น
ล่าสุด เนเน่ รอยัล ได้ไปเรียนหนังสือเป็นวันแรก หลังจากได้หยุดเรียนไปหลายวันเพื่อไปแข่งขันในรายการดังกล่าว ที่โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติภูเก็ต (KIS) แล้ว
ซึ่ง นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล ผู้บริหารโรงเรียน โพสต์ข้อความต้อนรับว่า «“Welcome home Praew (Nene)!! Welcome back to KIS!!! “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ยินดีต้อนรับกลับโรงเรียนนะครับลูก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณ “น้าแอ๊ด คาราบาว” หลังประกาศอัดฉีด 1 ล้าน ช่วยค่าเดินทาง
- ดังทั่วโลก! แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ร่วมส่ง “เนเน่ รอยัล” ที่สนามบิน ก่อนกลับไทย
- แอ๊ด คาราบาว เปย์ 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าแชมป์ AGT2026 กลับไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: